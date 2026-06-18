Ιστορική αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων του κοινού προγράμματος Παν. Νεάπολις Πάφος - Baoding University της Κίνας

Μια ιστορική στιγμή για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, αλλά και για τη διεθνή παρουσία της Κυπριακής ανώτατης εκπαίδευσης, σηματοδότησε η τελετή αποφοίτησης των πρώτων πτυχιούχων του κοινού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Πολιτική Μηχανική, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Baoding University of Technology της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου, παρουσία της Πρέσβειρας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κίνα, κας Κούλας Σοφιανού, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητή Παντελή Σκλιά, του Προέδρου του Τμήματος Πολιτικής Μηχανικής, Καθηγητή Γιάννη Μπέλλου, και του Συντονιστή του Προγράμματος, Καθηγητή João Mendes.

Η αποφοίτηση της πρώτης γενιάς φοιτητών συνιστά ένα εμβληματικό γεγονός, καθώς αποτελεί την απτή απόδειξη της επιτυχίας μιας πρωτοποριακής διακρατικής ακαδημαϊκής συνεργασίας, η οποία συνδέει δύο χώρες, δύο εκπαιδευτικά συστήματα και δύο δυναμικές ακαδημαϊκές κοινότητες μέσα από ένα κοινό όραμα αριστείας, καινοτομίας και διεθνούς προοπτικής.

Το πρόγραμμα αποτελεί υπόδειγμα σύγχρονης πανεπιστημιακής συνεργασίας και αναδεικνύει τον ρόλο των πανεπιστημίων ως φορέων παραγωγής γνώσης, προώθησης της επιστημονικής προόδου και οικοδόμησης διεθνών γεφυρών συνεργασίας. Παράλληλα, ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και επιβεβαιώνει την αυξανόμενη αναγνώριση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της κυπριακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η συνεργασία δημιουργεί ένα ισχυρό πλαίσιο ανάπτυξης κοινών ερευνητικών δράσεων στους τομείς των υποδομών, των βιώσιμων κατασκευών, της ανθεκτικότητας των πόλεων, των νέων υλικών και των τεχνολογιών αιχμής. Η ακαδημαϊκή κινητικότητα, η ανταλλαγή επιστημόνων και η από κοινού συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα και προγράμματα ενισχύουν τη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος γνώσης με διεθνή εμβέλεια.

Οι πρώτοι απόφοιτοι του προγράμματος αποτελούν πλέον τους πρωτοπόρους μιας νέας γενιάς επιστημόνων με διεθνή προσανατολισμό, οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν ενεργά στην τεχνολογική πρόοδο, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικοδόμηση ενός μέλλοντος που βασίζεται στη γνώση, την καινοτομία και τη διεθνή συνεργασία.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος παραμένει προσηλωμένο στη στρατηγική του για ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας, ανάπτυξη συνεργασιών υψηλού κύρους και προώθηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας, υπηρετώντας με συνέπεια τον ρόλο του ως σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο με παγκόσμιο προσανατολισμό.

Δήλωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητή Παντελή Σκλιά

"Η αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων του κοινού Προγράμματος Πολιτικής Μηχανικής με το Baoding University of Technology αποτελεί ένα γεγονός με ιδιαίτερο συμβολισμό και στρατηγική σημασία. Δεν σηματοδοτεί απλώς την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών· επιβεβαιώνει τη δύναμη της γνώσης να υπερβαίνει σύνορα, να συνδέει πολιτισμούς και να δημιουργεί νέους ορίζοντες συνεργασίας.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι διότι το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος πρωταγωνιστεί σε μια συνεργασία που ενισχύει τη διεθνή θέση της Κυπριακής Ανώτατης Εκπαίδευσης, δημιουργεί νέες ευκαιρίες έρευνας και καινοτομίας και επενδύει στη διαμόρφωση επιστημόνων με παγκόσμια αντίληψη και υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος. Ενδυναμώνουμε το αποτύπωμα προβολής ήπιας ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι απόφοιτοί μας αποτελούν το πιο ισχυρό τεκμήριο της επιτυχίας αυτού του εγχειρήματος και τους καλύτερους πρεσβευτές των αξιών που υπηρετεί το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος: της αριστείας, της εξωστρέφειας, της ακαδημαϊκής ακεραιότητας, της συνεργασίας και της δημιουργικής σύνθεσης γνώσεων και πολιτισμών."