Στρατηγική συνεργασία Παν. Νεάπολις Πάφος και ΤΕΠΑΚ για ψυχολογική στήριξη φοιτητών

Μια σημαντική πρωτοβουλία συνεργασίας επισφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης προς τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ που φοιτούν στην Πάφο.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, το Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΣΚΕΨΥ) του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος αναλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης προς τους φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πάφο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, της ευεξίας και της ακαδημαϊκής επιτυχίας της φοιτητικής κοινότητας. Να σημειωθεί ότι από τη συγκεκριμένη συνεργασία δεν προκύπτει δαπάνη για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαπανεπιστημιακής συνέργειας στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών και εκπαιδευτικών προκλήσεων. Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο των πανεπιστημίων ως φορέων κοινωνικής ευθύνης και υποστήριξης των φοιτητών πέραν του ακαδημαϊκού πεδίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον υποδειγματικό χαρακτήρα της συνεργασίας, καθώς μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για αντίστοιχες συνέργειες μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Κύπρο προωθώντας την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των υποστηρικτικών δομών προς όφελος των φοιτητών.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, και ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας αυτής για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και της ψυχικής υγείας των νέων.

Στην συνάντηση για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παρέστησαν, εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο κ. Κωνσταντίνος Τιγγιρίδης, Λειτουργός στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος παρέστησαν ο Πρύτανης, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, η Δρ Άνδρη Χριστοδούλου, Διευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.), η Δρ Κωνσταντίνα Ζαμπά, Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, η Δρ Χρύσα Τουφεξή, Συντονίστρια του Τμήματος Student Progress and Wellbeing, και η κα Μίνα Μπακαβέλου, Συντονίστρια του Γραφείου Σταδιοδρομίας, Διασύνδεσης και Αποφοίτων.

Κοινή Δήλωση των Πρυτάνεων Καθηγητή Παντελή Σκλιά (Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος) και Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων αποτελεί μια ουσιαστική και στοχευμένη πρωτοβουλία με επίκεντρο την φοιτητική κοινότητα. Η συνεργασία αυτή αποτυπώνει την κοινή μας δέσμευση για την ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών και την καλλιέργεια ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Πιστεύουμε ότι τέτοιες συνέργειες δεν πρέπει να αποτελούν εξαίρεση, αλλά πρότυπο λειτουργίας για τα πανεπιστήμια της χώρας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, την αλληλεγγύη και την κοινή αξιοποίηση επιστημονικών και θεσμικών πόρων προς όφελος της φοιτητικής κοινότητας.»