Υφυπουργός  Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας προς αποφοίτους: «Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας επιτελεί ένα έργο με βαθύ θεσμικό και κοινωνικό αποτύπωμα»

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τίμησε τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, τους αποφοίτους και τις απόφοιτες της Νομικής Σχολής του, σε μια τελετή ιδιαίτερης επισημότητας και υψηλού συμβολισμού, αφιερωμένη στην αριστεία, στο κύρος της νομικής επιστήμης και στην ευθύνη που συνοδεύει την υπηρεσία του δικαίου στη σύγχρονη κοινωνία.

Στην τελετή απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, καθώς επίσης, οι πρωτεύσαντες απόφοιτοι Maxim Pekush και Χρυσάνθη Τσαγκάρη και ο απόφοιτος Ανδρέας Παπαδόπουλος στον οποίο απονεμήθηκε το βραβείο εξαίρετης κοινωνικής προσφοράς.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η αναγόρευση του Καθηγητή Kevin Featherstone σε Επίτιμο Διδάκτορα της Νομικής Σχολής. Ο Kevin Featherstone είναι Ομότιμος Καθηγητής του European Institute του LSE και διετέλεσε Διευθυντής του Hellenic Observatory από το 2002 έως το 2024. Την εισήγηση της Σχολής για την αναγόρευση του τιμωμένου ανέλυσε η Αναπληρώτρια Κοσμητόρισσα Δρ Χριστίνα Ιωάννου.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της τελετής τιμήθηκε ο Ομότιμος Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους, τέως Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης και Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων.

Στο χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης, σημείωσε:

«Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας επιτελεί ένα έργο με βαθύ θεσμικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Μέσα από το ακαδημαϊκό και ερευνητικό της έργο, συνεισφέρει στην καλλιέργεια νομικής σκέψης, κριτικής αντίληψης, σεβασμού προς τους θεσμούς και προσήλωσης στο κράτος δικαίου. Διαμορφώνει νέες και νέους νομικούς που θα κληθούν να υπηρετήσουν τη δικαιοσύνη, τη δημόσια ζωή, τη νομική επιστήμη, την επιχειρηματικότητα, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την κοινωνία ευρύτερα».

Προσέθεσε, ακόμα, απευθυνόμενος προς τους αποφοίτους:

«Η νομική επιστήμη δεν είναι η αποστήθιση κειμένων, η μηχανική παράθεση νομολογίας, η εκφορά πομπώδους λόγου. Εμείς οι νομικοί αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και γι’ αυτό πρέπει να την αφουγκραζόμαστε. Μην περιοριστείτε στα στεγανά της δικηγορίας. Να ασχολείστε με τα κοινά, να ενημερώνεστε επί παντός επιστητού, ούτως ώστε να μπορέσετε να καταστείτε ωφέλιμοι πολίτες. Μελετήστε ιστορία, φιλοσοφία, λογοτεχνία, μάθετε πώς λειτουργούν οι κανόνες της διπλωματίας, των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας. Η νομική επιστήμη είναι παντού. Πάνω απ’ όλα, όμως, να είστε σεμνοί και να μιλάτε μέσω της δουλειάς σας».

Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, ανέδειξε τις διακρίσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εστίαζοντας στις σημαντικές παγκόσμιες κατατάξεις του, ιδιαίτερα στην κατάταξή του ανάμεσα στα 501-600 καλύτερα του κόσμου από το Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) 2026. Σημείωσε δε, την κατάταξή του στην 3η κοινή θέση σε Ελλάδα και Κύπρο. Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην συμμαχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων NEOLAiA, με στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με πανεπιστημιουπόλεις σε εννέα χώρες. Τέλος, αναφέρθηκε στην δημιουργία του παραρτήματος UNIC Athens στην Ελλάδα και στην έγκριση της Νομικής Σχολής του, της πρώτης και μόνης Νομικής Σχολής που λειτουργεί στην Ελλάδα από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων.

Ο Πρύτανης ευχαρίστησε θερμά τις απόφοιτες και τους αποφοίτους, τις οικογένειές τους και όλες και όλους που προσέφεραν σημαντική στήριξη στο δύσκολο ταξίδι των σπουδών τους. Απευθυνόμενος δε, στους αποφοίτους και απόφοιτες ανέφερε: «Σας έχουμε προσφέρει ένα πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που προάγει την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ακεραιότητα, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, τη συνεργασία, τη συμπόνια, τη φιλία και την αλληλοκατανόηση, διαμορφώνοντας παράλληλα μια κοινότητα μάθησης που τιμά τη διαφορετικότητα και εδραιώνει την ένταξη. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσετε να ενστερνίζεστε αυτές τις αξίες και αρχές, που συνιστούν το θεμέλιο του πανεπιστημίου μας».

Στην ομιλία του, ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, αναφέρθηκε στη διαχρονική αποστολή της νομικής παιδείας, στη σημασία της ακαδημαϊκής συγκρότησης των νέων νομικών και στον ουσιαστικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στην υπεράσπιση της νομιμότητας, της δικαιοσύνης και των δημοκρατικών θεσμών. Τόνισε επιπρόσθετα:

«Τα πτυχία είναι απλώς σημείο έναρξης. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι κάνουμε με αυτά. Η περίφημη φράση του Oliver Wendell Holmes ότι η ζωή του δικαίου δεν είναι η λογική, αλλά η εμπειρία, υποδεικνύει πως ένας φοιτητής νομικής έχει διπλή ευθύνη: από τη μια να μάθει όσο πληρέστερα μπορεί πώς λειτουργεί ο νομικός πολιτισμός της κοινωνίας του και από την άλλη να βρει τον δικό του ρόλο σε αυτόν, με τρόπο που να μπορεί να αναπτύξει τις ικανότητες και τη συνεισφορά του. Δεν επαρκεί να εκπαιδεύσουμε τους νομικούς στη στενή νομική τεχνική της ανάγνωσης υποθέσεων. Ο στόχος μας είναι να τους μυήσουμε σε προβλήματα που αφορούν τη φύση και σκοπό του δικαίου, πώς να χειρίζονται το δίκαιο ως κοινωνικό εργαλείο».

Σε μία από τις πλέον ξεχωριστές στιγμές της τελετής, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας απένειμε τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα στον Καθηγητή Kevin Featherstone, Ομότιμο Καθηγητή του European Institute του LSE και πρώην Διευθυντή του Hellenic Observatory, τιμώντας μια προσωπικότητα με μακρά και διακεκριμένη παρουσία στην ακαδημαϊκή ζωή και τον δημόσιο διάλογο. Όπως τονίστηκε στον έπαινο που ανέγνωσε η Αναπληρώτρια Κοσμητόρισσα Δρ Χριστίνα Ιωάννου, ο Καθηγητής Featherstone ξεχωρίζει για τον εντυπωσιακό συνδυασμό της θεωρητικής με την πρακτική εμβάθυνση, με τρόπο που συνδέει το ακαδημαϊκό έργο με την πραγματικότητα. Η εργασία του στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση τιμήθηκε επανειλημμένα, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναδεικνύει το σύγγραμμά του, The Road to Maastricht, ως ένα από τα 100 βιβλία για την Ευρώπη που αξίζει να θυμόμαστε. Για το έργο του για την ελληνική πολιτική, τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, με τη σπάνια τιμή της τιμητικής ελληνικής υπηκοότητας, αλλά και με το ανώτατο παράσημο του Τάγματος του Φοίνικα.

Στην αντιφώνησή του, ο Καθηγητής Kevin Featherstone σημείωσε πως η σημασία που δίδεται στις εσωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εποχή μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, έχει πλέον υπερκεραστεί από τις εξωτερικές απειλές και αβεβαιότητες του ευρύτερου κόσμου. Τόνισε ότι: «η αντίληψή μας για την έννοια του εξευρωπαϊσμού σήμερα είναι πιο πιθανόν να ενταχθεί σε όρους Διεθνών Σχέσεων και Δικαίου. Ενόσω προσαρμόζεται στις νέες αυτές συνθήκες, η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει πιστή στις αξίες της. Δηλαδή, να αναγνωρίσει τη δύναμη της λογικής του Θουκυδίδη, αλλά και να επιβεβαιώσει τις αξίες του κοσμοπολιτισμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για αυτό, μπορούμε να εμπνευστούμε από τον Ζήνωνα τον Κιτιέα και άλλους Έλληνες φιλοσόφους. Οι απειλές του λαϊκισμού και του αυταρχισμού είναι ανάθεμα στο πλαίσιο αυτό και η Ευρωπαϊκή «οικογένεια» δεν θα σήμαινε τίποτα χωρίς αυτό τον θεμελιώδη ηθικό κώδικα».

Η τελετή αποφοίτησης ολοκληρώθηκε με την επικύρωση των τίτλων σπουδών από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα, και τον Ανώτερο Αντιπρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνο Α. Φέλλα.

Την τελετή παρακολούθησαν πλήθος προσκεκλημένων, γονείς και συγγενείς των αποφοίτων, καθώς και εκπρόσωποι της νομικής κοινότητας της Κύπρου. Η κοινότητα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εύχεται στους αποφοίτους καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας τους.