Παγκύπριες Εξετάσεις: Ήθελαν, χωρίς ιατρικό λόγο, διευκολύνσεις – Καταγγελία παιδιάτρου στον «Π»

Παιδίατρος συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ καταγγέλλει στον «Π» ότι δέχθηκε πίεση από μητέρα δύο τελειόφοιτων μαθητών για να εκδώσει ιατρική βεβαίωση, με σκοπό την εξασφάλιση διευκολύνσεων στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, παρότι, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, δεν συνέτρεχε ιατρικός λόγος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γιατρός, ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, η μητέρα των δύο μαθητών επέμεινε στην έκδοση βεβαίωσης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αίτημα παροχής επιπρόσθετου χρόνου στις εξετάσεις. Ο ίδιος, όπως υποστηρίζει, αρνήθηκε, εξηγώντας ότι δεν υπήρχε ιατρική τεκμηρίωση που να δικαιολογεί τέτοια γνωμάτευση. Την επόμενη ημέρα, όπως καταγγέλλει, διαπίστωσε ότι τα δύο παιδιά είχαν διαγραφεί από τον κατάλογο δικαιούχων του στο ΓεΣΥ. Πρόκειται για στοιχείο που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει την εκτίμησή του ότι η οικογένεια αναζήτησε αλλού τη βεβαίωση που ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει. Το περιστατικό, σύμφωνα με τον γιατρό, δεν σταμάτησε εκεί. Όπως ανέφερε στον «Π», στη συνέχεια πληροφορήθηκε ότι οι δύο μαθητές έλαβαν τελικά τη διευκόλυνση για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Ο ίδιος δεν ισχυρίζεται ότι γνωρίζει από ποιον εκδόθηκε τελικά η σχετική βεβαίωση, επιμένει όμως ότι, με βάση το ιατρικό ιστορικό που είχε ενώπιόν του, δεν υπήρχε λόγος να δοθεί γνωμάτευση για διευκόλυνση. Η μαρτυρία του παιδιάτρου έρχεται να προστεθεί στον προβληματισμό που έχει δημιουργηθεί μετά τις καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση του μέτρου παραχώρησης επιπρόσθετου χρόνου, ενός μέτρου που θεσπίστηκε για να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες σε μαθητές με τεκμηριωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή σοβαρά προβλήματα υγείας.

Καταγγελίες γονέων

Το θέμα άνοιξε μετά από καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν πιθανή αξιοποίηση ψευδών βεβαιώσεων για εξασφάλιση επιπρόσθετου μισάωρου στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, οι καταγγελίες επικεντρώνονται σε δύο λύκεια της επαρχίας Πάφου, όπου το ποσοστό μαθητών που φέρεται να εξασφάλισε διευκολύνσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα παρουσιάστηκε ιδιαίτερα αυξημένο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, έκανε λόγο για «ιδιαίτερα σοβαρές» καταγγελίες που έχει ενώπιόν της η συνομοσπονδία. Όπως ανέφερε, οι καταγγελίες σχετίζονται με την προσκόμιση ψευδών πιστοποιητικών για μαθησιακές δυσκολίες από τελειόφοιτους, ώστε να εξασφαλίζεται επιπλέον μισή ώρα κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Ο κ. Κωνσταντίνου σημείωσε επίσης ότι τα αιτήματα φαίνεται να σχετίζονται κυρίως με μαθήματα και σχολές υψηλής ζήτησης, ενώ η καταγγελία έγινε από γονείς και αφορά δύο σχολεία στην Πάφο. Τόνισε, παράλληλα, ότι φέτος οι μαθητές που διεκδικούν διευκολύνσεις στις Παγκύπριες είναι περίπου 100 περισσότεροι σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια.

Αύξηση αιτήσεων

Τα στοιχεία που παρουσιάζει το Υπουργείο Παιδείας δείχνουν αύξηση των αιτημάτων για διευκολύνσεις. Για το 2026 οι υποψήφιοι που αιτήθηκαν διευκολύνσεις ανέρχονται σε 642, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο της περιόδου 2020-2026. Το 2020 είχαν υποβληθεί 545 αιτήσεις, το 2021 561, το 2022 540, το 2023 554, το 2024 564 και το 2025 614. Σε σύγκριση με πέρσι, η αύξηση είναι 28 υποψήφιοι, ενώ σε σχέση με το 2020 η αύξηση φτάνει τους 97. Τα στοιχεία αυτά, από μόνα τους, δεν τεκμηριώνουν κατάχρηση, αποτυπώνουν όμως την κλιμάκωση ενός ζητήματος που πλέον συζητείται έντονα από γονείς, εκπαιδευτικούς και υποψηφίους.

Η θέση του ΥΠΑΝ

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Παιδείας, απαντώντας στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, διαβεβαιώνει ότι οι σχετικές διαδικασίες διέπονται από αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε επίσημη καταγγελία για απόπειρα δολίευσης ή κατάχρησης της διαδικασίας. Το ΥΠΑΝ υπογραμμίζει ότι οι διευκολύνσεις δεν παραχωρούνται αυθαίρετα αλλά εγκρίνονται από την Ειδική Επιτροπή για Παροχή Διευκολύνσεων. Για την παραχώρηση επιπρόσθετου χρόνου, όπως αναφέρει, η διευκόλυνση εγκρίθηκε μόνο εφόσον είχε ήδη παραχωρηθεί από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών. Επιπρόσθετα, η Ειδική Επιτροπή ενέκρινε την ίδια διευκόλυνση για πέντε μόνο υποψηφίους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, έπειτα από εξέταση των ιατρικών πιστοποιητικών που κατατέθηκαν. Το υπουργείο σημειώνει ότι εάν υποβληθεί τεκμηριωμένη καταγγελία, αυτή θα παραπεμφθεί άμεσα στα αρμόδια κρατικά όργανα.