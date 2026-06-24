Νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας

Προσφορά υποτροφιών σε προγράμματά τους ανακοίνωσαν ακόμη δύο Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και για το CIM – Cyprus Business School. Ο συνολικός αριθμός των υποτροφιών που προσφέρονται από Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου ανέρχεται πλέον στις 110.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, η ανακοίνωση των υποτροφιών ακολουθεί την πρόσκληση ενδιαφέροντος που έγινε από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, με την ευκαιρία της εξάμηνης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο προσφέρει συνολικά 10 υποτροφίες: οι 5 είναι πλήρεις υποτροφίες και οι 5 μερικές, για όλη τη διάρκεια φοίτησης στα ακόλουθα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, για νεοεισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ες, με έναρξη των σπουδών το φθινοπωρινό εξάμηνο 2026.

Πληροφορίες υπάρχουν στον σχετικό σύνδεσμο https://euc.ac.cy/en/postgraduate-scholarships-jun26/ .

Επιπρόσθετα, το ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης CIM ανακοίνωσε ότι προσφέρει συνολικά 7 υποτροφίες, μια πλήρους κάλυψης μεταπτυχιακού τίτλου και 6 υποτροφίες μερικής κάλυψης.

Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους παρέχονται στους συνδέσμους https://cim.ac.cy/scholarships/cyprus-presidency-scholarship-uwl-msc-digital-marketing/ , https://cim.ac.cy/scholarships/cyprus-presidency-scholarship-msc-hrm/ , https://cim.ac.cy/scholarships/cyprus-presidency-scholarship-mba/ και https://cim.ac.cy/scholarships/cyprus-presidency-scholarship-e-mba/ .

Με την προσφορά των πιο πάνω υποτροφιών, ο συνολικός αριθμός όσων προσφέρονται από Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, με την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας, ανέρχεται στις 110 υποτροφίες, καθώς προστίθενται στις 93 υποτροφίες που είχε ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στις 9 Μαΐου 2026.

Oι υποτροφίες που είχαν εξαγγελθεί στις 9 Μαΐου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε εξαγγείλει 6 υποτροφίες (2 πλήρεις και 4 μερικές υποτροφίες). Πληροφορίες περιέχονται στον σύνδεσμο https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/home/scholarships/?lang=en .

Το Πανεπιστήμιο Frederick είχε εξαγγείλει 20 υποτροφίες μερικής κάλυψης. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.frederick.ac.cy/en/latest-news/1478-scholarships-in-the-context-of-the-cyprus-presidency-of-the-council-of-the-european-union-2026 .

Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είχε εξαγγείλει 10 υποτροφίες μερικής κάλυψης και οι πληροφορίες παρέχονται στον σύνδεσμο https://www.unic.ac.cy/ypotrofies-toy-panepistimioy-leykosias-me-tin-eykairia-tis-kypriakis-proedrias-toy-symvoylioy-tis-eyropaikis-enosis-to-2026/ .

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου είχε εξαγγείλει 40 υποτροφίες μερικής κάλυψης, με τις σχετικές πληροφορίες να είναι προσβάσιμες στο https://www.nup.ac.cy/news/20-ypotrofies-kypriaki-proedria-eu-2026/ .

Το Πανεπιστήμιο UCLAN – Cyprus είχε εξαγγείλει 5 υποτροφίες μερικής κάλυψης, παρέχοντας πληροφορίες στον σύνδεσμο https://www.uclancyprus.ac.cy/study/admissions/fees-scholarships/ .

Με τη σειρά του, το Πανεπιστήμιο Λεμεσού είχε προσφέρει 2 πλήρεις υποτροφίες και 10 μερικής κάλυψης, με τη σχετική ενημέρωση να είναι προσβάσιμη στο https://www.uol.ac.cy/en/scholarships-awarded-by-the-university-of-limassol/ .

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι υποτροφίες απευθύνονται σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες, με βάση τα κριτήρια που θέτει κάθε πανεπιστήμιο. H πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στις δράσεις για τους νέους, που αποτέλεσαν βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, με στόχο την ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς για πρόσβαση στη γνώση, καταλήγει.