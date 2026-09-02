Γράφουν: Χριστίνα Σταυρινού, Άντρια Γεωργίου Δυόμισι μήνες χωρίς σχολείο, αλλά όχι και χωρίς δουλειά για τους γονείς. Και για όσους έχουν παιδιά στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, η αντίστροφη μέτρηση δεν έχει ακόμη τελειώσει. Από σήμερα απομένουν άλλες οκτώ καθημερινές μέχρι το πρώτο κουδούνι της 14ης Σεπτεμβρίου. Οκτώ ημέρες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι γονείς πρέπει να βρουν ποιος θα κρατήσει τα παιδιά. Το καλοκαίρι, όμως, είναι μόνο το μεγαλύτερο μέρος μιας εξίσωσης που επαναλαμβάνεται ολόκληρο τον χρόνο. Θερινές διακοπές, Χριστούγεννα και Πάσχα αντιστοιχούν συνολικά σε 83 καθημερινές με κλειστά σχολεία. Απέναντί τους, ο μέσος αριθμός ημερών πληρωμένης ετήσιας άδειας στην Κύπρο υπολογίζεται στις 21 ημέρες, ενώ το κατώτατο νόμιμο δικαίωμα για έναν εργαζόμενο σε πενθήμερη βάση είναι 20. Ακόμη και αν από τις 83 ημέρες αφαιρεθούν οι δημόσιες αργίες που συμπίπτουν με σχολικές διακοπές, η απόσταση παραμένει τεράστια. Κάθε χρόνο, λοιπόν, η ίδια αναζήτηση αρχίζει από την αρχή, με τις διαθέσιμες λύσεις να εξαντλούνται η μία μετά την άλλη. Παππούδες και γιαγιάδες για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα, θερινά σχολεία για λίγες εβδομάδες και περιορισμένο αριθμό παιδιών, ιδιωτικές επιλογές που κοστίζουν και δομές φροντίδας που γεμίζουν. Η φετινή συγκυρία, της καθυστέρησης στην έναρξη των μαθητών στα δημοτικά, άνοιξε μια έντονη συζήτηση που σε αρκετές περιπτώσεις εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικώ...
Κάντε παιδιά, αλλά στις σχολικές διακοπές ποιος θα τα κρατά;
Σχεδόν μία στις τέσσερις ημέρες του χρόνου, τα σχολεία είναι κλειστά λόγω θερινών, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών διακοπών. Την ώρα που η κυβέρνηση θέτει την υπογεννητικότητα ψηλά στην ατζέντα, οι εργαζόμενοι γονείς εξακολουθούν να αναζητούν μόνοι λύσεις για τη φύλαξη των παιδιών τους
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