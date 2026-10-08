Μικροί ήρωες : Μάθημα ζωής γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι μόνο του…από το Λύκειο Αγ. Νεοφύτου

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μαθητές υποδέχθηκαν στο σχολείο τον κ. Νικόλα Θεοδοσίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Μικροί Ήρωες», στον οποίο παρέδωσαν το χρηματικό ποσό που συγκέντρωσαν, ενισχύοντας έμπρακτα το έργο και τους σκοπούς του Ιδρύματος.

Σε μια συμβολική κίνηση, ο κ. Θεοδοσίου παρέδωσε με τη σειρά του στη Διευθύντρια του σχολείου τη φιγούρα-έμβλημα του Ιδρύματος, ως σύμβολο της δύναμης, της ελπίδας και της συμπαράστασης στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία οι μαθητές χειροκρότησαν τον δικό τους μικρό ήρωα, τον Παύλο, ο οποίος επέστρεψε στο σχολείο του, αλλά και όλους τους μικρούς ήρωες και τις οικογένειές τους που καθημερινά δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι στην ασθένεια.

Η αυλή γέμισε με κίτρινα μπαλόνια, τα οποία απελευθερώθηκαν στον ουρανό, συμβολίζοντας την ελπίδα, τις προσευχές της αγάπης και την προσδοκία για λύτρωση από την ασθένεια. Μέσα από αυτή τη δράση, οι μαθητές έδωσαν ένα μάθημα ζωής ότι η αλληλεγγύη, η αγάπη και η ανθρωπιά μπορούν να γίνουν δύναμη για εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο και δυνατό «Δεν είστε μόνοι σας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι μόνο του.»