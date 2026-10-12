Το Παν. Νεάπολις Πάφος στην Εβδομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων EMERGE στη Νορβηγία

Στη φετινή Εβδομάδα Εργασίας συμμετείχαν εκπρόσωποι και των εννέα πανεπιστημίων της EMERGE. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις πανεπιστημιουπόλεις Lillehammer, Evenstad, Hamar και Elverum, με υβριδικές συνεδριάσεις και παράλληλες συναντήσεις των ομάδων εργασίας. Στόχος ήταν ο καλύτερος συντονισμός, η ανταλλαγή εμπειριών και η προώθηση κοινών προτεραιοτήτων. Το πρόγραμμα περιλάμβανε συναντήσεις των ομάδων εργασίας της Συμμαχίας, μεταξύ άλλων για τη διακυβέρνηση, τη διασφάλιση ποιότητας, τα κοινά προγράμματα σπουδών, τις ψηφιακές υποδομές, την επικοινωνία και τη συμμετοχή των φοιτητών.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος έχει ηγετικό ρόλο στον συντονισμό και την ανάπτυξη της επικοινωνίας της EMERGE. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της κοινής ταυτότητας της Συμμαχίας, στην προβολή των δράσεων και των αποτελεσμάτων της, στην ενημέρωση των πανεπιστημιακών κοινοτήτων και των εξωτερικών φορέων, καθώς και στην ενίσχυση της συμμετοχής φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.

Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζει την ενιαία παρουσία της EMERGE σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διασφαλίζει ότι οι πρωτοβουλίες των εννέα πανεπιστημίων επικοινωνούνται με συνέπεια και σαφήνεια. Η EMERGE περιλαμβάνει εννέα πανεπιστήμια από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος της είναι να ενισχύσει τη συνεργασία στην ανώτατη εκπαίδευση, να διευρύνει τις ευκαιρίες κινητικότητας και να συνδέσει τα πανεπιστήμια με τις περιφέρειες και τις κοινωνίες που υπηρετούν. Λιγότερα