ΣΙΠΕΚ: Αναστάτωση στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία για τα SMS προς νηπιαγωγούς – Ζητά αναστολή επέκτασης των ολοήμερων

Σε ανακοίνωσή του, με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2026, ο ΣΙΠΕΚ αναφέρει ότι η αποστολή των μηνυμάτων προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στις διευθύνσεις των ιδιωτικών νηπιαγωγείων. Θεωρεί, επίσης, ανεπίτρεπτο να καλούνται νηπιαγωγοί του ιδιωτικού τομέα να υποβάλουν αιτήσεις για εργασία στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι είχε θέσει επανειλημμένα το ζήτημα στην υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επαναληφθεί. Όπως αναφέρει, οι νηπιαγωγοί που θα προσληφθούν θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις τάξεις και τα παιδιά που φοιτούν σε αυτές, ενώ οι διευθύνσεις ενδέχεται να κλείσουν τις τάξεις, καθώς δεν διαθέτουν άλλο προσωπικό για τη στελέχωσή τους.

Παρά τις επανειλημμένες ενέργειες και παρεμβάσεις του ΣΙΠΕΚ προς το υπουργείο για το πρόβλημα εξεύρεσης προσωπικού και την ανάγκη άμεσων μέτρων, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι δεν έχει αναληφθεί καμία ενέργεια για την επίλυσή του.

Κατά τον ΣΙΠΕΚ, οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για τη μείωση της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής και δωρεάν προσχολικής εκπαίδευσης και για την επέκταση του ολοήμερου σχολείου έχουν προκαλέσει στρεβλώσεις και επιδεινώσει το ήδη σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης, επηρεάζοντας κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών νηπιαγωγείων.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ακόμη ότι η συνεχιζόμενη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα και η εγκατάσταση «προσωρινών» προκατασκευασμένων αιθουσών για τη φοίτηση παιδιών επιβαρύνουν τους φορολογουμένους. Προσθέτει ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τον ιδιωτικό τομέα χωρίς επιβάρυνση, με αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Σχεδίων Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών που βρίσκονται σε ισχύ. Για τις αίθουσες, εκφράζει αμφιβολίες ως προς τις προδιαγραφές τους για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.

Ο ΣΙΠΕΚ υποστηρίζει ότι οι πολιτικές και οι ενέργειες του υπουργείου οδηγούν, για ακόμη μία φορά, σε αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος του ιδιωτικού τομέα. Καλεί το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να αναστείλει άμεσα τους σχεδιασμούς για επέκταση των ολοήμερων σχολείων, μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα εξεύρεσης προσωπικού, καθώς, όπως αναφέρει, οι σχεδιασμοί προκαλούν στρεβλώσεις στην προσχολική εκπαίδευση και θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών νηπιαγωγείων, ενώ το κλείσιμό τους θα δημιουργούσε σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ