ΕΠΕΠ Πάφου: Μήνυμα αγάπης και προστασίας των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο Μανδριών

Με αφορμή την επαναλειτουργία των σχολείων, η Επιτροπή προσέφερε σε όλα τα παιδιά μικρά συμβολικά δώρα, μεταφέροντας ένα μήνυμα αγάπης, ενδιαφέροντος και στήριξης για τη νέα σχολική χρονιά. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η πρόεδρος της ΕΠΕΠ Πάφου, Κούλλα Βρυωνίδου, ενημέρωσε τους μαθητές για τον ρόλο, την αποστολή και τις δραστηριότητες της Επιτροπής, εξηγώντας με απλό και κατανοητό τρόπο το έργο της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο δικαίωμα κάθε παιδιού να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου κυριαρχούν η αγάπη, η φροντίδα και ο σεβασμός, καθώς και στη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων του.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ευκαιρία επικοινωνίας και ενημέρωσης των μαθητών, αναδεικνύοντας τη σημασία της ευαισθητοποίησης γύρω από τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, η ΕΠΕΠ Πάφου υπενθύμισε ότι η προστασία και η ευημερία κάθε παιδιού αποτελούν συλλογική ευθύνη, απαιτώντας το ενδιαφέρον και τη συμβολή ολόκληρης της κοινωνίας.