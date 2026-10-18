Εκπαιδευτική κινητικότητα μαθητριών του Α’ Λυκείου Πάφου στη Μάλτα στο πλαίσιο του Erasmus+

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους κινητικότητας, οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το εκπαιδευτικό σύστημα της Μάλτας, συμμετέχοντας σε μαθήματα στο σχολείο υποδοχής.

Η εμπειρία αυτή συνέβαλε στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, ενισχύοντας παράλληλα την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών από διαφορετικά ευρωπαϊκά περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε, επίσης, επισκέψεις σε σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά αξιοθέατα της Μάλτας.

Οι μαθήτριες γνώρισαν τη Μντίνα, την παλιά πρωτεύουσα του νησιού, και επισκέφθηκαν την Ακρόπολη στο νησί Γκόζο, ερχόμενες σε επαφή με την πλούσια ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ αποτέλεσε μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία, προσφέροντας στις μαθήτριες την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να γνωρίσουν έναν διαφορετικό πολιτισμό και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή τους συνείδηση.

Το Α’ Λύκειο Πάφου συνεχίζει να αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθώντας την εξωστρέφεια, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τη μάθηση μέσα από βιωματικές εμπειρίες.