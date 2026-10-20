Λευκό ποινικό από τον διευθυντή ως τον οδηγό - Νέους κανόνες για τα ιδιωτικά φροντιστήρια προωθεί με νομοσχέδιο το ΥΠΑΝ

Έλεγχοι σε όλο το προσωπικό

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η επέκταση της υποχρέωσης προσκόμισης λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού που αφορά αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών. Η απαίτηση θα καλύπτει ρητά και το μη εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως γραμματείς, επιμελητές και οδηγούς. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριών μηνών από την υποβολή τους στο Υπουργείο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μεταφορές μαθητών.

Γεύματα, εκδρομές και δραστηριότητες

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει επίσης την παροχή γευμάτων και τη διοργάνωση εκδρομών, για τις οποίες απαιτείται γραπτή γονική συγκατάθεση. Η παρασκευή φαγητού εντός φροντιστηρίων δεν θα επιτρέπεται χωρίς ειδική αδειοδότηση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ενώ τα ελαφρά γεύματα θα παρέχονται μέσω ελεγμένων εξωτερικών συνεργατών. Για εξειδικευμένα αθλήματα, χορούς και άλλες δραστηριότητες θα απαιτείται έγκριση της αρμόδιας αρχής. Παράλληλα, τα φροντιστήρια θα υποχρεούνται να διατηρούν αρχείο γονικών συγκαταθέσεων για πρόσθετες υπηρεσίες που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση.

Διευθυντές και παραπλανητικές διαφημίσεις

Ενώ διευρύνονται οι έλεγχοι στο προσωπικό, διαφοροποιούνται τα απαιτούμενα προσόντα για τη διεύθυνση φροντιστηρίων. Σήμερα, ο νόμος απαιτεί προσόντα αντίστοιχα με εκείνα διευθυντή δημόσιου σχολείου. Με την τροποποίηση, εφόσον ο διευθυντής δεν διδάσκει, θα αρκεί οποιοδήποτε πανεπιστημιακό πτυχίο, χωρίς απαραίτητα εκπαιδευτική ειδικότητα. Η αλλαγή προκαλεί προβληματισμό, καθώς ο διευθυντής εξακολουθεί να έχει ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του φροντιστηρίου και καθήκοντα ανάλογα με εκείνα διευθυντή δημόσιου σχολείου, χωρίς να προβλέπεται ρητός διαχωρισμός διοικητικής και παιδαγωγικής ευθύνης. Ακόμη πιο αντιφατική εμφανίζεται η πρόταση μείωσης κατά 80% της ανώτατης χρηματικής ποινής για παραπλανητικές διαφημίσεις, από €5.000 σε €1.000. Η νομοθεσία απαγορεύει παραπλανητικά στοιχεία για προγράμματα, προσόντα εκπαιδευτικών και επιτυχίες μαθητών.

Κανένα χωρίς άδεια

Ξεκάθαρο είναι το πλαίσιο για την αδειοδότηση των ιδιωτικών φροντιστηρίων. Χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την έκδοση πιστοποιητικού ίδρυσης και λειτουργίας, κανένα φροντιστήριο δεν μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του στους μαθητές. Το νομοσχέδιο προτείνει την κατάργηση μεταβατικών διατάξεων που επέτρεπαν, υπό προϋποθέσεις και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, την προσωρινή λειτουργία φροντιστηρίων χωρίς το σύνολο των κτιριακών εγκρίσεων. Η λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη καταχώριση συνιστά ήδη ποινικό αδίκημα, με πρόστιμο μέχρι €5.000 ή φυλάκιση μέχρι έξι μήνες για πρώτη καταδίκη. Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σε €10.000 και 12 μήνες φυλάκισης αντίστοιχα, ενώ το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και τη διακοπή λειτουργίας.