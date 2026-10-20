Δύο μαθητές της Τεχνικής Σχολής Πάφου είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή εμπειρία, συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUROSCOLA 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο.
Μαθητές της Τεχνικής Σχολής Πάφου στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω του EUROSCOLA 2026
Ο Ηλίας Σαρμπάς, του τμήματος ΘΗΨ3, και ο Ντομινίκ Λόμπαρτ, του τμήματος ΘΜΓ3, βρέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου συμμετείχαν σε δράσεις με επίκεντρο την προστασία της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη.
Το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα σε νέους και νέες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες να ανταλλάξουν απόψεις, να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών.
Στο πλαίσιο της δράσης, οι δύο μαθητές συμμετείχαν σε προσομοίωση κοινοβουλευτικών διαδικασιών στην αίθουσα της Ολομέλειας, συζητώντας προτεινόμενες τροπολογίες, αναπτύσσοντας επιχειρήματα και λαμβάνοντας μέρος σε ψηφοφορίες.
Μέσα από τη βιωματική αυτή διαδικασία, είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν στην πράξη τη σημασία του δημοκρατικού διαλόγου, της συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Παράλληλα, μέσα από συζητήσεις με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαδραστικά εργαστήρια, ενημερώθηκαν για θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, όπως η δημοκρατία, η ισότητα, η ελευθερία της έκφρασης και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η συμμετοχή στο EUROSCOLA 2026 αποτέλεσε μια σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία για τους δύο μαθητές, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και της ενεργού συμμετοχής τους στα ευρωπαϊκά δρώμενα.
Η Τεχνική Σχολή Πάφου εκφράζει την περηφάνια της για τη συμμετοχή των μαθητών της στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή δράση και τους συγχαίρει θερμά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εξωστρέφειας και των εκπαιδευτικών ευκαιριών που ενισχύουν τη γνώση, τη συνεργασία και την ευρωπαϊκή συνείδηση των νέων.
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