Euroscola: Το Ευρωκοινοβούλιο γέμισε μαθητές για μία μέρα

Η συμμετοχή στο Euroscola απαιτεί από τα σχολεία πρεσβευτές της κάθε χώρας να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες δράσεις που σχετίζονται με την ΕΕ κατά τη διάρκεια της χρονιάς και οι δράσεις που ξεχώρισαν εκπροσώπησαν τα σχολεία τους και τις χώρες τους στο σπίτι της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Για μια ολόκληρη ημέρα είχαν την ευκαιρία να διαβουλευτούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν δική τους νομοθεσία την οποία στο τέλος κλήθηκαν και να ψηφίσουν, ακριβώς όπως κάνουν και οι Ευρωβουλευτές μας. Σκοπός του προγράμματος είvαι οι μαθητές να έρθουν πιο κοντά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ν’ αντιληφθούν την διαδικασία της λειτουργίας τους και να ενδυναμωθεί η βάση της ΕΕ, δηλαδή η δημοκρατία.

Στις 15 Οκτωβρίου λοιπόν, 750 μαθητές από 129 σχολεία των 26 κρατών μελών (η Δανία απουσίαζε για αδιευκρίνιστο λόγο) είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουνε με συμμαθητές τους από άλλες πόλεις ή και χώρες και εντέλει να συνεργαστούν, κάνοντας πράξη την πολυπολιτισμικότητα της ΕΕ.

Κομβικής σημασίας ήταν και η παρουσία του αντιπροέδρου της ΕΕ και υπευθύνου για τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου, Αντόνιο Καϊόλα, ο οποίος βολιδοσκοπήθηκε από τις ερωτήσεις των μαθητών που είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για το μέλλον της δημοκρατίας. Από τις ερωτήσεις διαφάνηκε ο προβληματισμός της ΕΕ στη διατήρηση της δημοκρατίας στις χώρες τους, αλλά ταυτόχρονα και μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εμπλοκή της, ενώ παράλληλα τέθηκε και το ζήτημα της αύξησης της Ακροδεξιάς στα ανήλικα στρώματα.

Ο κ. Καϊόλα επικεντρώθηκε περισσότερο στο νομικό-θεσμικό πλαίσιο που ήταν και οι αρμοδιότητες του, απάντησε όμως όσο πιο αποτελεσματικά μπορούσε στις ερωτήσεις πολιτικού περιεχομένου, μιας και οι περισσότερες κυμαίνονταν σε αυτή τη θεματολογία, αναδεικνύοντας την ανάγκη των νέων να απαντηθούν αυτές τους οι ερωτήσεις. Οι διεργασίες ολοκληρώθηκαν με τη ψήφιση ενός πλαισίου το οποίο συνέταξαν οι μαθητές και αφορούσε την ισότητα των φύλων στις χώρες κράτη-μέλη, ενώ αργότερα κλήθηκαν να υπερασπιστούν την στάση τους. Τέλος, ένας εκ των αντιπροέδρων του Ευρωκοινοβουλίου για θέματα δημοκρατίας και δημιουργίας πολιτικών επίσης παρέστη για να απαντήσει σε ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων για τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Φωτογραφία της Κυπριακής αποστολής έξω από τα κτήρια του Ευρωκοινοβουλίου

στο Στρασβούργο, στις 15 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του Euroscola

| Φωτογραφία: Ραφαέλλα Σπανού

Η φωνή των μαθητών

Ο «Π» συνόδευσε την κυπριακή αποστολή των 5 σχολείων (Α’ ΤΕΣΕΚ Λευκωσίας, ΤΕΣΕΚ Λάρνακας, Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, Τεχνική Σχολή Πάφου και Λύκειο Λινόπετρας) και 24 μαθητών στο Στρασβούργο. Μερικοί από αυτούς μοιράστηκαν την εμπειρία τους και το τι σημαίνει για αυτούς.

Για τον Γιώργο ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, ενώ του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει «νέες παρέες» ενώ ήρθε πιο κοντά και με τους συμμαθητές του.

Η Σοφία είπε πως κέρδισε την εμπειρία γενικά, καθώς όπως είπε «ήταν μοναδική ευκαιρία» να δουν το Ευρωκοινοβούλιο από κοντά και να βρεθούν στη θέση των Ευρωβουλευτών. Επίσης, όπως εξήγησε, είδε στην πράξη πως είναι να έχεις κριτική σκέψη και να μπορείς να συνθέσεις την άποψη σου για ένα θέμα. Παράλληλα έκανε νέες φιλίες με συμμαθητές της από αλλά σχολεία της Κύπρου.

Για τον Ανδρέα ήταν «κάτι εντελώς καινούριο» και τον εντυπωσίασε που είχε τη δυνατότητα ο καθένας να εκφράσει την άποψη του και να συζητήσουν όπως κάνουν οι Ευρωβουλευτές.

Ο Στέφανος βρήκε πολύ ενδιαφέρον την όλη διαδικασία της Ολομέλειας και την συνεργασία που επικρατούσε στο χώρο.

Η Δήμητρα αντιλήφθηκε πως υπάρχουν πολλοί νέοι που θέλουν να βελτιώσουν την κατάσταση που επικρατεί και το μέλλον, κάτι που επηρέασε και την ίδια να ασχοληθεί λίγο πιο ενεργά με τα κοινωνικά ζητήματα, κυρίως στην Κύπρο, μιας και παλαιότερα δεν την απασχολούσαν τόσο.

Ο Χρυσοβαλάντης από την άλλη αναφέρθηκε στη διαφωνία του για τη θεματολογία που συζητήθηκε, θέτοντας σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την ΕΕ σήμερα, όμως του άρεσε γενικά η ελευθερία του λόγου και δεν απέκλεισε το ενεδεχόμενο στο μέλλον να κυνηγήσει μια τέτοια καριέρα στην ευρωπαϊκή πολιτική.

Στον Ηλία άρεσε που μπόρεσε να εκφράσει τις απόψεις του «χωρίς άγχος», παρόλο που βρισκόταν μπροστά σε 750 αγνώστους και εκτίμησε περισσότερο τις δημοκρατικές διαδικασίες. Παράλληλα, πρόσθεσε τη Γαλλία στους πιθανούς προορισμούς του για σπουδές.

Όλοι οι μαθητές συμφώνησαν πως αυτή η εμπειρία άλλαξε θετικά τον τρόπο που βλέπουν την ΕΕ και τους βοήθησε να καταλάβουν το πως λειτουργεί στην πράξη. Ομόφωνα δήλωσαν πως οι ολόχρονες διεργασίες στα σχολεία τους άξιζαν για την ημέρα αυτή και αναφέρθηκαν στη σημασία συνέχισης αυτής της πρωτοβουλίας.