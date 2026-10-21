Η δημιουργία Γαλακτοκομικής-Τυροκομικής Σχολής στην Αθηένου θα ενισχύσει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και θα αξιοποιήσει την παραγωγική παράδοση της περιοχής, δήλωσε την Τετάρτη η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Η δήλωση έγινε μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της πρότασης για τη δημιουργία της σχολής.
Σχολή Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας στην Αθηένου με στόχο τη σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής
Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η δημιουργία της σχολής, μετά την έγκριση της σχετικής πρότασης από το Υπουργικό Συμβούλιο, στηρίζει την τοπική παράδοση και διευρύνει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες.
Η κ. Μιχαηλίδου χαρακτήρισε την απόφαση σημαντική, σημειώνοντας ότι ανταποκρίνεται σε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Εντάσσεται, πρόσθεσε, στην ευρύτερη κυβερνητική πολιτική για αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και για στενότερη σύνδεσή της με τις ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.
«Η ακριτική Αθηένου διαθέτει μακρά παράδοση στην κτηνοτροφία, τη γαλακτοκομία και την τυροκομία. Με τη δημιουργία της Σχολής, αξιοποιούμε αυτή την παραγωγική παρακαταθήκη και δημιουργούμε νέες δυνατότητες εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, στηρίζοντας παράλληλα έναν σημαντικό τομέα της κυπριακής οικονομίας», ανέφερε.
Η σχολή θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – ΜΙΕΕΚ, προσφέροντας το ήδη πιστοποιημένο διετές πρόγραμμα σπουδών «Γαλακτοκομία – Τυροκομία».
«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους νέους και τις νέες μας, αλλά και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν νέες επαγγελματικές δεξιότητες, ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές με ουσιαστικές προοπτικές απασχόλησης. Επενδύουμε σε μια εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής και δημιουργεί ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη», σημείωσε η Υπουργός.
Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η πρωτοβουλία θα στηρίξει την Αθηένου και τη διατήρηση και εξέλιξη της κυπριακής παραγωγικής παράδοσης, διευρύνοντας παράλληλα τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπως είπε, η προσπάθεια έχει επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών και την ισόρροπη ανάπτυξη του τόπου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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