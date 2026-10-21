Σχολή Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας στην Αθηένου με στόχο τη σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής

Η κ. Μιχαηλίδου χαρακτήρισε την απόφαση σημαντική, σημειώνοντας ότι ανταποκρίνεται σε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Εντάσσεται, πρόσθεσε, στην ευρύτερη κυβερνητική πολιτική για αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και για στενότερη σύνδεσή της με τις ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

«Η ακριτική Αθηένου διαθέτει μακρά παράδοση στην κτηνοτροφία, τη γαλακτοκομία και την τυροκομία. Με τη δημιουργία της Σχολής, αξιοποιούμε αυτή την παραγωγική παρακαταθήκη και δημιουργούμε νέες δυνατότητες εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, στηρίζοντας παράλληλα έναν σημαντικό τομέα της κυπριακής οικονομίας», ανέφερε.

Η σχολή θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – ΜΙΕΕΚ, προσφέροντας το ήδη πιστοποιημένο διετές πρόγραμμα σπουδών «Γαλακτοκομία – Τυροκομία».

«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους νέους και τις νέες μας, αλλά και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν νέες επαγγελματικές δεξιότητες, ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές με ουσιαστικές προοπτικές απασχόλησης. Επενδύουμε σε μια εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής και δημιουργεί ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη», σημείωσε η Υπουργός.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η πρωτοβουλία θα στηρίξει την Αθηένου και τη διατήρηση και εξέλιξη της κυπριακής παραγωγικής παράδοσης, διευρύνοντας παράλληλα τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπως είπε, η προσπάθεια έχει επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών και την ισόρροπη ανάπτυξη του τόπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ