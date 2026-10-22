Σε 24ωρη απεργία την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του ΥΠΑΝ

Οι συντεχνίες αναφέρουν ότι αναμένουν συγκεκριμένες γραπτές αποφάσεις και ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν ότι θα πραγματοποιήσουν νέα παγκύπρια απεργία τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, χωρίς να αποκλείουν απεργία επ’ αόριστον.

Υπενθυμίζουν ότι στις 2 Οκτωβρίου 2026, ανταποκρινόμενες σε αίτημα της Υπουργού Παιδείας, ανέστειλαν για 15 ημέρες την προγραμματισμένη απεργία της 5ης Οκτωβρίου, επιδεικνύοντας, όπως σημειώνουν, καλή θέληση και υπευθυνότητα.

«Το χρονικό περιθώριο που παραχωρήσαμε εξαντλήθηκε χωρίς να υλοποιηθεί κανένα από τα βασικά αιτήματά μας», αναφέρουν οι συντεχνίες. Προσθέτουν ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς εισόδημα από τον Μάιο του 2026, ενώ εκατοντάδες άλλοι είναι άνεργοι, καθώς οι θέσεις εργασίας τους δόθηκαν σε διορισμένους εκπαιδευτικούς με υπερωριακή απασχόληση. Κατά τις ίδιες, στη συνάντηση της 21ης Οκτωβρίου 2026 συζητήθηκαν και πάλι τα ίδια ζητήματα, χωρίς συγκεκριμένες αποφάσεις ή ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Τα τρία βασικά αιτήματα των συντεχνιών είναι:

Η θεσμοθέτηση επιδόματος, με αναδρομική ισχύ από το καλοκαίρι του 2026, για εργαζομένους που παραμένουν χωρίς μισθό και χωρίς άλλη έμμισθη απασχόληση κατά τη θερινή περίοδο Ιουνίου–Αυγούστου, σύμφωνα με την πρόταση που έχουν υποβάλει.

Η πλήρωση των θέσεων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) για τη σχολική χρονιά 2026–2027, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες αντί να καλύπτονται μέσω υπερωριών μόνιμων εκπαιδευτικών. Οι συντεχνίες χαρακτηρίζουν αυτή την πρακτική παράνομη και σημειώνουν ότι δεν προβλέπεται από το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση, ενώ εργαζόμενοι με πολυετή υπηρεσία στα προγράμματα παραμένουν χωρίς εργασία.

Η άρση των περιορισμών που χαρακτηρίζουν αδικαιολόγητους και η διασφάλιση του δικαιώματος παράλληλης απασχόλησης, με τήρηση του νόμιμου ορίου των 48 ωρών εβδομαδιαίως και χωρίς άλλους περιορισμούς.

Οι συντεχνίες επαναλαμβάνουν ότι η περίοδος αυτή αποτελεί το τελευταίο περιθώριο για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση και ζητούν από την Κυβέρνηση γραπτές αποφάσεις και λύσεις. Αναφέρουν ότι, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση, θα προχωρήσουν στην απεργιακή κινητοποίηση και στη συγκέντρωση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στις 2 Νοεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται απεργία επ’ αόριστον.

Κατά την ανακοίνωση, την ευθύνη για την κλιμάκωση της εργατικής διαφοράς και τις επιπτώσεις στη λειτουργία των Προγραμμάτων φέρει η αρμόδια πλευρά, η οποία, παρά τον χρόνο που της δόθηκε, δεν έχει προσφέρει ουσιαστικές λύσεις.

«Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν προνόμια. Διεκδικούν εργασία, αξιοπρεπές εισόδημα και σεβασμό στα εργασιακά τους δικαιώματα. Η καλή θέληση δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη και ο διάλογος δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για συνεχείς αναβολές», καταλήγουν οι συντεχνίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ