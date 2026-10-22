Βουλή: Τέλος στη διάκριση για τη στρατιωτική θητεία εκπαιδευτικών στις προαγωγές

Παρουσιάζοντας την πρόταση στην Ολομέλεια, ο Χρύσανθος Σαββίδης είπε ότι δεν αφορά προνόμιο ή ευνοϊκή ρύθμιση για συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών, αλλά την αποκατάσταση ανισότητας και την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Πρόσθεσε ότι δεν ανατρέπονται οι ισορροπίες στο σύστημα προαγωγών και ότι στόχος είναι να αντιμετωπιστεί μια διάκριση με δίκαιο τρόπο και με βάση την αρχή της ισονομίας.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης χαρακτήρισε αναγκαία την αλλαγή και υπενθύμισε ότι υπάρχει έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως για τη διαφορετική μεταχείριση Κύπριων και Ελλαδιτών στρατεύσιμων. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα σχετικά με τη δυνατότητα της Βουλής να καταθέτει προτάσεις νόμου. Αναφέρθηκε σε πρόταση του ΑΚΕΛ για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, την οποία η Κυβέρνηση προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι ζητήματα που αφορούν σχέσεις εργοδότη και εργοδοτουμένων στη δημόσια υπηρεσία μπορούν να ρυθμίζονται μόνο από την Κυβέρνηση.

Ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι η πρόταση κρίθηκε αντισυνταγματική και πρόσθεσε πως υπάρχουν ακόμη πέντε ή έξι παραδείγματα, στα οποία, κατά την άποψή του, η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αντιδρά ανάλογα με το ποιος καταθέτει την πρόταση. Υποστήριξε ότι η συνταγματικότητα δεν εξαρτάται από το αν συμφωνεί η Κυβέρνηση και έθεσε το ερώτημα αν η στάση της καθορίζεται από την προέλευση της πρότασης ή την ουσία της.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας υπενθύμισε ότι την πρόταση είχαν καταθέσει στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο οι Χρίστος Ορφανίδης και Παύλος Μυλωνάς. Ανέφερε ότι αντίστοιχη νομοθεσία υπήρχε για τους Κύπριους εθνοφρουρούς με διετή θητεία και ότι τώρα η ρύθμιση επεκτείνεται στους Ελλαδίτες, ώστε να αντιμετωπιστεί η αδικία. Για τις προτάσεις νόμου, είπε, σημασία έχει αν είναι ορθές, δίκαιες και συνταγματικές, όχι ποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία.

Ο Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ, το οποίο θεωρείται συγκυβερνών κόμμα, είχε ψηφίσει υπέρ της πρότασης του ΑΚΕΛ για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου και διερωτήθηκε γιατί η Κυβέρνηση προχώρησε σε αναπομπή ή προσφυγή στο Δικαστήριο. Απαντώντας στον κ. Χριστοφίδη, είπε ότι η αντισυνταγματικότητα δεν κρίνεται μόνο από το αν αυξάνονται οι δαπάνες και ανέφερε ότι το Ανώτατο ή το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε πως υπήρχε αντισυνταγματικότητα επειδή δεν υπήρχε σύμφωνη γνώμη της Κυβέρνησης.

Στη δευτερολογία του, ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι το κόμμα του δεν είχε κατανοήσει γιατί η Κυβέρνηση παρέπεμψε εκείνη τη νομοθεσία στο Ανώτατο, αφού θα μπορούσε να τη διευκολύνει. Διαφώνησε με τη θέση ότι η συνταγματικότητα κρίνεται από τη συμφωνία της Κυβέρνησης και ανέγνωσε την απόφαση του Ανωτάτου και την επιχειρηματολογία της. Υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί επί της αρχής, δηλαδή αν η Βουλή μπορεί να καταθέτει προτάσεις για τέτοια ζητήματα που δεν αυξάνουν προφανώς τις κρατικές δαπάνες ή αν η στάση της εξαρτάται από το ποιος καταθέτει την πρόταση.

Η πρόταση εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας σε δύο συνεδρίες, στις 12 Φεβρουαρίου και στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, υπό την προηγούμενη σύνθεσή της. Κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη μελέτη της, λαμβάνοντας υπόψη την εξέτασή της από την αντίστοιχη επιτροπή της προηγούμενης περιόδου.

Οι εισηγητές ανέφεραν ότι η ρύθμιση αίρει τη δυσμενή διάκριση εις βάρος Ελλαδιτών ανδρών υποψηφίων που υπηρετούν υποχρεωτικά σε στρατιωτικά σώματα στην Κύπρο και την Ελλάδα. Η θητεία τους θα μοριοδοτείται όπως και στην περίπτωση των Κύπριων υποψηφίων, ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η σειρά τους στους πίνακες διοριστέων και διορισίμων.

Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας είχε εκφράσει επιφυλάξεις και υποβάλει εισηγήσεις, ώστε οι πρόνοιες της πρότασης να είναι συμβατές με το Ενωσιακό Δίκαιο και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εισηγήθηκε η μοριοδότηση να αφορά αποκλειστικά την υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους, τόσο στους πίνακες διοριστέων όσο και στους πίνακες διορισίμων, ανεξαρτήτως αν η θητεία πραγματοποιήθηκε πριν ή μετά την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών.

Εισηγήθηκε επίσης, στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων προαγωγής, να συμμετέχουν στη χορήγηση της προβλεπόμενης μοριοδότησης για στρατιωτική υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως φύλου. Οι εισηγήσεις υιοθετήθηκαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ