Μήνυμα ζωής, πρόληψης και αλληλεγγύης έστειλε το Γυμνάσιο Παλουριώτισσας, μέσα από μια σημαντική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το σχολείο φιλοξένησε την πρόεδρο της Europa Donna Κύπρου, Όλγα Παπαδήμου, η οποία μίλησε στους μαθητές και τις μαθήτριες για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ενημέρωσης.
Γυμνάσιο Παλουριώτισσας: Μήνυμα ζωής και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
Με ιδιαίτερη ευαισθησία, μοιράστηκε μαζί τους τη δική της προσωπική ιστορία και την εμπειρία της από τη μάχη με τον καρκίνο, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα δύναμης, ελπίδας και αισιοδοξίας.
Η δράση διοργανώθηκε από την Επιτροπή Πρόνοιας του σχολείου, η οποία ανέλαβε και την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση παζαριού, ενισχύοντας παράλληλα το πνεύμα της προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γυμνασίου Παλουριώτισσας, τα έσοδα από το παζαράκι θα διατεθούν τόσο στην Europa Donna Κύπρου όσο και σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου που έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης.
Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, το σχολείο αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της κοινωνικής ευαισθησίας, της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης, προωθώντας παράλληλα την ενημέρωση για ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.
Το Γυμνάσιο Παλουριώτισσας συγχαίρει όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της έμπρακτης στήριξης προς τον συνάνθρωπο.
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