Ψάχνουν 405 εργαζομένους τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία

Η έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν σήμερα, Παρασκευή, σε δημοσιογραφική διάσκεψη στα γραφεία της ΟΕΒ, πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2026, με τη συμμετοχή 106 διευθύνσεων ιδιωτικών σταθμών και νηπιαγωγείων από όλες τις επαρχίες.

Από τις 405 θέσεις που δηλώθηκε ότι πρέπει να καλυφθούν άμεσα, οι 213 αφορούν νηπιαγωγούς, οι 51 βοηθούς βρεφοκόμους και παιδοκόμους, οι 43 παιδοκόμους και οι 34 βρεφοκόμους. Καταγράφονται επίσης ανάγκες για 32 εργαζομένους καθαριότητας, 21 άτομα προσωπικό κουζίνας και 11 διευθύντριες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού συνδέεται τόσο με τον περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων επαγγελματιών όσο και με τις αυξημένες ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Μειώνονται οι εγγραφές

Την ίδια ώρα, η έρευνα καταγράφει μείωση στον αριθμό των παιδιών που φοιτούν στις συμμετέχουσες δομές. Από 7.303 παιδιά τη σχολική χρονιά 2025-2026, ο αριθμός περιορίζεται σε 5.945 για το 2026-2027, παρουσιάζοντας υποχώρηση περίπου 18,6%.

Ιδιαίτερα αισθητή είναι η μείωση στις μεγαλύτερες ηλικίες. Στα παιδιά 4-5 ετών, οι εγγραφές περιορίζονται από 1.533 σε 1.178, ενώ στις ηλικίες άνω των πέντε ετών από 988 σε 685.

Το 10,77% των συμμετεχουσών διευθύνσεων δήλωσε ότι θα καταργήσει ή θα κλείσει τμήμα κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027. Μεταξύ όσων προγραμματίζουν κλείσιμο τμημάτων, το 66,67% επικαλείται έλλειψη προσωπικού και το 44,44% μείωση του αριθμού παιδιών.

Δεν επενδύουν σε βρεφικά τμήματα

Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για τη δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων. Μόλις το 15,79% δηλώνει σχετική πρόθεση, ενώ το 84,21% απαντά αρνητικά.

Μεταξύ όσων δεν προτίθενται να δημιουργήσουν τέτοια τμήματα, το 71,43% θεωρεί την επένδυση οικονομικά μη βιώσιμη και το 57,14% επικαλείται τις αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας.

Η πρόεδρος του ΣΙΠΕΚ, Θεοδοσία Μασούρα, επισήμανε την ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των ιδιωτικών δομών στη στήριξη των εργαζόμενων γονέων.