Συντεχνίες: Προειδοποίηση για επ’ αόριστον απεργία στα υποστηρικτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ

Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών ανέφεραν ότι την περασμένη εβδομάδα δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με το Υπουργείο για το επίδομα αναπλήρωσης εισοδήματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και για την προκήρυξη των υποστηρικτικών προγραμμάτων. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ, Ανδρέας Κουννής, κατηγόρησε το Υπουργείο και την Υπουργό ότι οι δηλώσεις τους «δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή το απόγευμα, στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι πέραν των 100 εργαζομένων στα προγράμματα είναι άνεργοι και περισσότεροι από 300 παραμένουν χωρίς εισόδημα. Είπε ότι οι εργαζόμενοι καλούνται σε συναντήσεις και τους ζητείται επανειλημμένα αναβολή, ενώ εκατοντάδες δεν έχουν εισόδημα.

Εργαζόμενη στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) είπε ότι από τον περασμένο Μάιο οι εργαζόμενοι έχουν μετατραπεί σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου, αλλά εδώ και πέντε με έξι μήνες δεν έχουν εισόδημα. Ανέφερε ότι, αντί για εργασιακή ασφάλεια, αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια και έχουν δάνεια και άλλες υποχρεώσεις. Άλλη εργαζόμενη των ΚΙΕ είπε ότι μια μερίδα εκπαιδευτικών παραμένει «ο τελευταίος τροχός της αμάξης» και πως οι αρμόδιοι θα μπορούσαν από το 2013 να είχαν ενημερώσει τους εργαζομένους ότι θα έπρεπε να αναζητήσουν άλλη εργασία.

Ο κ. Κουννής ανέφερε ότι τα δύο βασικά ζητήματα είναι η απουσία εισοδήματος των εργαζομένων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και η ανεργία όσων εργάζονταν επί χρόνια στα προγράμματα ΔΡΑΣΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις θέσεις τους προσλαμβάνονται δημόσιοι εκπαιδευτικοί με υπερωριακή απασχόληση, η οποία «κοστίζει πολλαπλάσια στο κράτος». Απέδωσε τα προβλήματα στον κακό σχεδιασμό και προγραμματισμό της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας.

Είπε ότι από το 2012 οι εργαζόμενοι έχουν περάσει από διαδοχικές αλλαγές, μεταξύ άλλων την αγορά υπηρεσιών, την οποία, όπως ανέφερε, καταργήθηκε έπειτα από αγώνες, τη μισθωτή απασχόληση και νομοσχέδια που θα έλυναν τα προβλήματα, τα οποία όμως, όπως είπε, έχουν πολλαπλασιαστεί. Υπενθύμισε ότι στις 2 Σεπτεμβρίου οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν 24ωρη κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό και ότι τότε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας δεσμεύτηκαν να επιλύσουν τα ζητήματα.

Για την αναβολή της απεργίας που είχε εξαγγελθεί πριν από 15 ημέρες, ο κ. Κουννής είπε ότι το Υπουργείο ζήτησε περιθώριο 15 ημερών για να εξετάσει τη γραπτή πρόταση που υποβλήθηκε στις 2 Οκτωβρίου για το επίδομα αναπλήρωσης εισοδήματος το καλοκαίρι. Ανέφερε επίσης ότι ζητήθηκε να προκηρυχθούν άμεσα όλα τα προγράμματα, ώστε να εξασφαλιστεί εργασία για τους εργαζομένους, και να αντιμετωπιστεί το θέμα της υπερωριακής απασχόλησης των διπλοθεσιτών.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ χαρακτήρισε συνήθη τα τελευταία διαστήματα την πρακτική να ζητείται παράταση ανά δεκαπενθήμερο. Είπε ότι οι συντεχνίες έδειξαν καλή θέληση στον διάλογο, αλλά, όπως ανέφερε, λαμβάνουν συνεχώς αναβολές και οι συζητήσεις δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πρόσθεσε ότι ο σχετικός νόμος για τα υποστηρικτικά προγράμματα δεν έχει εφαρμοστεί.

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι ο νόμος που ρυθμίζει την απασχόληση στα προγράμματα ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο, αλλά έξι μήνες αργότερα δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει εφαρμόσει νόμο που η ίδια κατέθεσε στη Βουλή και είπε ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ανεχθούν άλλη καθυστέρηση.

Για όσους μένουν χωρίς εισόδημα, είπε ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως η απασχόλησή τους δεν διακόπτεται, αλλά τους υποχρεώνει να σταματούν να εργάζονται χωρίς να λαμβάνουν μισθό. Υπενθύμισε τον δεκαετή αγώνα για την κατάργηση της «παράνομης αγοράς υπηρεσιών», ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν τουλάχιστον επίδομα ανεργίας όταν τελειώνει η σχολική χρονιά και δεν εργάζονται. Αντί σχετικής ρύθμισης, πρόσθεσε, η απόφαση αναβάλλεται από μέρα σε μέρα και από μήνα σε μήνα.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, στις 29 Ιουλίου ολοκληρώθηκε κύκλος διαβουλεύσεων με όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και συμφωνήθηκε ότι το ζήτημα θα ρυθμιζόταν με πολιτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και της Υπουργού Παιδείας. Είπε ότι οι συντεχνίες απευθύνθηκαν την ίδια ημέρα στον Υπουργό Εργασίας και τις επόμενες ημέρες στην Υπουργό Παιδείας, λαμβάνοντας υποσχέσεις για διευθέτηση, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα.

Ανέφερε ακόμη ότι αρχικά ζητήθηκε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας για το κατά πόσο οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Οι συντεχνίες, όπως είπε, δεν είδαν τη γνωμάτευση, αλλά ενημερώθηκαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Στη συνέχεια υπέβαλαν γραπτώς πρόταση στην Υπουργό Παιδείας για τη ρύθμιση του ζητήματος, με δέσμευση ότι θα υπήρχε διευθέτηση εντός 15 ημερών. Σχολιάζοντας ότι η πρόταση συζητείται με το Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι δεν γνωρίζουν πόσο ακόμη θα συνεχιστούν οι συζητήσεις, ενώ οι εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς εισόδημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ