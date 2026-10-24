Εκπαιδευτικοί και διορισμοί: Με σύμβαση στα 30, μόνιμοι μετά τα 40 και 50

Τα στοιχεία κατατέθηκαν στη Βουλή από την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε απάντηση κοινοβουλευτικής ερώτησης του βουλευτή Πρόδρομου Αλαμπρίτη, και προέρχονται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και αφορούν τους διορισμούς από τους δύο καταλόγους που χρησιμοποιούνται στη δημόσια εκπαίδευση. Ο κατάλογος διοριστέων βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ημερομηνία εγγραφής και τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων, ενώ ο κατάλογος διορισίμων συνδέεται με το σύστημα εξετάσεων και τη βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων.

Περισσότερες από 6.700 συμβάσεις

Συνολικά, την περίοδο 2024–2026 καταγράφηκαν 6.754 διορισμοί εκπαιδευτικών με σύμβαση. Από αυτούς, οι 4.443, ποσοστό 65,8%, πραγματοποιήθηκαν μέσω του καταλόγου διοριστέων, ενώ οι υπόλοιποι 2.311, ποσοστό 34,2%, μέσω του καταλόγου διορισίμων. Η ηλικιακή κατανομή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στον κατάλογο διοριστέων, οι περισσότεροι διορισμοί με σύμβαση αφορούσαν την ηλικιακή ομάδα 40–49 ετών, με 2.353 περιπτώσεις. Ακολουθούν οι ηλικίες 30–39 ετών, με 1.687 διορισμούς. Επιπλέον, καταγράφονται 330 διορισμοί στις ηλικίες 50–59 ετών. Μόλις 24 διορισμοί αφορούσαν εκπαιδευτικούς μέχρι 29 ετών. Διαφορετική είναι η εικόνα στον κατάλογο διορισίμων. Εδώ, η μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στις ηλικίες 30–39 ετών, με 1.480 διορισμούς, ενώ ακολουθούν οι ηλικίες 40–49 ετών με 459. Στους νεότερους, μέχρι 29 ετών, καταγράφονται 342 διορισμοί, σημαντικά περισσότεροι από τους αντίστοιχους του καταλόγου διοριστέων. Συνολικά, από τους 6.754 διορισμούς με σύμβαση, οι 3.167 αφορούσαν ηλικίες 30–39 ετών και οι 2.812 ηλικίες 40–49 ετών. Άλλοι 357 αφορούσαν ηλικίες 50–59 ετών και 366 εκπαιδευτικούς μέχρι 29 ετών.

Η μονιμότητα μετά τα 40

Ακόμη πιο χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για τους μόνιμους επί δοκιμασία διορισμούς. Την ίδια τριετία πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.692, εκ των οποίων 1.498 μέσω του καταλόγου διοριστέων και 1.194 μέσω του καταλόγου διορισίμων. Τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 55,6% και 44,4%. Από το σύνολο των μόνιμων διορισμών, οι 1.459 αφορούσαν εκπαιδευτικούς ηλικίας 40–49 ετών, δηλαδή περισσότερους από τους μισούς. Άλλοι 243 ήταν ηλικίας 50–59 ετών. Συνολικά, το 65,6% των μόνιμων διορισμών πραγματοποιήθηκε σε ηλικίες 40 ετών και άνω. Στην ηλικιακή ομάδα 30–39 ετών καταγράφονται 867 διορισμοί, ενώ μόλις 59 αφορούσαν εκπαιδευτικούς μέχρι 29 ετών.

Διορισμοί και μετά τα 60

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι διορισμοί εκπαιδευτικών που έχουν ήδη συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την περίοδο 2024–2026 πραγματοποιήθηκαν 64 μόνιμοι επί δοκιμασία διορισμοί εκπαιδευτικών ηλικίας 60 ετών και άνω. Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν ακόμη 52 διορισμοί με σύμβαση στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Από αυτούς, οι 49 πραγματοποιήθηκαν μέσω του καταλόγου διοριστέων και μόλις τρεις μέσω του καταλόγου διορισίμων. Πρόκειται για διορισμούς σε ηλικίες που βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στη συνταξιοδότηση, ένα στοιχείο που αποτυπώνει μια ακόμη ιδιαίτερη πτυχή της ηλικιακής σύνθεσης των εκπαιδευτικών που αποκτούν θέση στο δημόσιο σχολείο.

Με εμπειρία οι 8 στους 10

Η ηλικία του πρώτου μόνιμου διορισμού δεν σημαίνει, βέβαια, ότι οι εκπαιδευτικοί εισήλθαν τότε για πρώτη φορά σε σχολική τάξη. Αντίθετα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα διέθετε ήδη εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Από τους 2.692 μόνιμους επί δοκιμασία διορισμούς, οι 2.183 αφορούσαν εκπαιδευτικούς με προηγούμενη υπηρεσία. Πρόκειται για ποσοστό περίπου 81%, ενώ μόνο 509 διορισμοί αφορούσαν πρόσωπα χωρίς προηγούμενη εκπαιδευτική υπηρεσία. Για αρκετούς εκπαιδευτικούς, συνεπώς, ο μόνιμος διορισμός δεν αποτελεί την αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, αλλά το επόμενο στάδιο μιας πορείας που έχει ήδη ξεκινήσει μέσα στις σχολικές αίθουσες.