«Το Πανεπιστήμιο ως αλογόμυγα της πόλεως» - Η νέα Πρύτανις του Πανεπιστημίου Κύπρου για την ουσιαστική αυτονομία, την ακαδημαϊκή ελευθερία, τη σύνδεση της γνώσης με την κοινωνία

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Η Δρ Μαρίνα Νεοφύτου εξελέγη Πρύτανις του Πανεπιστημίου Κύπρου -είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του Πανεπιστημίου που αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα- στις 7 Οκτωβρίου 2026 και θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της στις 16 Δεκεμβρίου 2026. Γεννήθηκε λίγους μόλις μήνες μετά την τουρκική εισβολή. Πέρασε τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια στη Λεμεσό, ενώ και οι δύο της γονείς κατάγονταν από την Πάφο. Σπούδασε Μηχανική στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, με πλήρη υποτροφία του πανεπιστημίου, και συνέχισε με υποτροφίες τις διδακτορικές της σπουδές στην Περιβαλλοντική Ρευστοδυναμική στο ίδιο πανεπιστήμιο. Παρέμεινε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια, με αντικείμενο τη διασπορά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις, ενώ ήδη από τα φοιτητικά της χρόνια εργάστηκε σε ερευνητικά κέντρα της Schlumberger στο Cambridge και το Παρίσι. Το 2005 εντάχθηκε ως λέκτορας (λεκτόρισσα όπως της αρέσει να λέγεται) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου εξελίχθηκε σε καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Μηχανικής το 2020. Από το 2023 είναι εκλελεγμένη κοσμήτορας (η ίδια χρησιμοποιεί τη λέξη κοσμητόρισσα) της Πολυτεχνικής Σχολής. Έχει ιδρύσει (2006) και διευθύνει μέχρι σήμερα το Ερευνητικό Εργαστήριο-Νησίδα Αριστείας Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής. Παίζει πιάνο και συνθέτει μουσική.

Νέες προκλήσεις

Τι δεν σας αρέσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα θέλατε να το αλλάξετε;

Θα ξεκινήσω θετικά, τι μου αρέσει. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μια ιστορία θεσμικής επιτυχίας - πέτυχε πολλά σε σχετικά σύντομο χρόνο. Δικαιολογημένα είμαστε περήφανοι. Σε λιγότερο από τέσσερις δεκαετίες, έκτισε ισχυρές ακαδημαϊκές μονάδες (συμπεριλαμβανομένων 22 τμημάτων, 8 σχολών, 10 ερευνητικών κέντρων και 3 κέντρων αριστείας), ανέπτυξε σημαντική διεθνή ερευνητική παρουσία, δημιούργησε διεθνείς συνεργασίες, έκτισε υψηλής ποιότητας υποδομές, και, όπως δείχνουν οι σχετικές μετρήσεις, κέρδισε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Όμως, τα πάντα ρει. Οι καιροί αλλάζουν, νέες προκλήσεις εμφανίζονται. Η θεσμική επιτυχία του χθες δεν εγγυάται τη θεσμική επιτυχία του αύριο. Χρειάζεται διαρκής εγρήγορση. Εκείνο που με προβληματίζει είναι ότι δεν αξιοποιούμε πάντοτε τη συλλογική μας δύναμη. Συχνά οι εσωτερικές διαδικασίες απορροφούν υπερβολική ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να διοχετεύεται στην ακαδημαϊκή δημιουργία, ενώ οι δυνατότητες συνεργασίας παραμένουν αναξιοποίητες. Έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα «σιλό» (σ.σ. κάθε σχολή/τμήμα μόνο του, χωρίς συνεργασία, επικοινωνία), η οποία είναι κατανοητή όταν ένας νέος οργανισμός αναπτύσσεται, αλλά σήμερα είναι αναχρονιστική. Επιπλέον, θέλω να περάσουμε από την ατομική αριστεία στα συλλογικά επιτεύγματα, από τη διαχείριση στη στρατηγική ικανότητα, από τα όρια των επιμέρους μονάδων/σιλό στις συνέργειες και την αλληλεπιδραστικότητα.

Ποιες θα είναι οι πρώτες αλλαγές;

Οι πρώτες κινήσεις θα είναι η αποτύπωση των πραγματικών αναγκών και δυνατοτήτων, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και η απλοποίηση διαδικασιών. Κυρίως, όμως, θέλω να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζουμε: περισσότερος ουσιαστικός διάλογος, ισχυρότερη στρατηγική σκέψη, σαφείς ευθύνες, μεγαλύτερη ελευθερία πρωτοβουλίας και αντίστοιχη λογοδοσία.

«Ευ ζην»

Πώς θα μετατρέψετε την έρευνα ως κοινωνική ευθύνη σε συγκεκριμένη πολιτική;

Η επιστήμη έχει αξία πρωτίστως επειδή διευρύνει τα όρια της γνώσης. Η ιστορία της επιστήμης δείχνει ότι η βασική έρευνα είναι συχνά πορεία στο άγνωστο, γι’ αυτό χρειάζεται ελευθερία πειραματισμού, ακόμα και όταν δεν γνωρίζουμε πού θα οδηγήσει. Παράλληλα, έχουμε ευθύνη να δημιουργούμε διαδρομές μέσα από τις οποίες η νέα γνώση μπορεί να ωφελεί την κοινωνία, δημιουργώντας ένα πανεπιστήμιο ανοικτό, συμπεριληπτικό, ζωντανό και αλληλεπιδραστικό. Η εμπειρογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ήδη τροφοδοτήσει την πολιτεία με πολλούς τρόπους. Θυμηθείτε π.χ. τον καθοριστικό ρόλο της Ιατρικής Σχολής στην πανδημία, τις συνεισφορές της Πολυτεχνικής σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή, πιο πρόσφατα, τον σημαντικό ρόλο του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών στη διαμόρφωση της φορολογικής μεταρρύθμισης. Θα ενισχύσουμε τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, την υποστήριξη της κατοχύρωσης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη συνεργασία με δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και κοινωνικούς οργανισμούς. Δεν αντιλαμβάνομαι, όμως, τον κοινωνικό αντίκτυπο αποκλειστικά με οικονομικούς ή, γενικότερα, ωφελιμιστικούς όρους. Η γνώση καθαυτήν έχει αξία, η μόρφωση ανοίγει ορίζοντες. Η έρευνα δημιουργεί αξία και μέσα από τον πολιτισμό, τα γράμματα, τη φιλοσοφία, την ιστορική κατανόηση. Το ευ ζην δεν εξαντλείται στο «τι με ωφελεί» αλλά περιλαμβάνει το «τι με εκλεπτύνει ως σκεπτόμενο, δημιουργικό άνθρωπο».

Τεχνητή Νοημοσύνη

Πώς θα αξιοποιήσετε την Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς να υπονομεύεται η ακαδημαϊκή ακεραιότητα;

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τα εργαλεία μας. Μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε τι σημαίνει μάθηση και ποια είναι η αξία της ανθρώπινης σκέψης. Πρόκειται για κολοσσιαίας σημασίας αλλαγή, η οποία μας αλλάζει ως ανθρώπους. Σήμερα θα λέγαμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ίσως αποδυναμώνει την ικανότητα κριτικής σκέψης και διάκρισης του αληθινού από το χαλκευμένο. Ή ότι οι τεχνικές ικανότητες δεν επαρκούν για το ευ ζην, χρειαζόμαστε και δικαιοσύνη και σεβασμό στους άλλους. Με άλλα λόγια, κάθε τεχνολογική αλλαγή παρέχει νέες δυνατότητες και δημιουργεί νέα προβλήματα, συγχρόνως. Χρειάζεται να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη με απαγορεύσεις - αυτή είναι απλοϊκή στάση. Χρειάζεται να βρούμε καλούς τρόπους να την ενσωματώσουμε στη ζωή μας. Να ανασχεδιάσουμε τη διδασκαλία και την αξιολόγηση, με έμφαση στην κριτική σκέψη, τη σύνθεση, τη δημιουργικότητα και την τεκμηριωμένη κρίση. Στόχος είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας, χωρίς να εκχωρήσουμε σε αυτήν την ευθύνη της ανθρώπινης κρίσης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει υπέροχα εργαλεία, αρκεί να ξέρουμε πώς να τα χρησιμοποιούμε.

Τι σημαίνει το «νέο κοινωνικό συμβόλαιο» πανεπιστημίου και κοινωνίας;

Σημαίνει ότι η σχέση δεν μπορεί να είναι μονόδρομη. Η γνώση που παράγεται στο πανεπιστήμιο πρέπει να φτάνει στην κοινωνία, αλλά και τα ερωτήματα της κοινωνίας να επιστρέφουν στο πανεπιστήμιο, τροφοδοτώντας την έρευνα, τη μάθηση και την καινοτομία. Θέλω να δημιουργήσουμε σταθερούς χώρους διαλόγου και συνδημιουργίας με δήμους, δημόσιους οργανισμούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Η επιτυχία δεν θα μετριέται μόνο με εκδηλώσεις ή συμφωνίες συνεργασίας, αλλά με τα αποτελέσματα: λύσεις που αναπτύσσονται, πολιτικές που βελτιώνονται, νέες δυνατότητες που δημιουργούνται και εμπιστοσύνη που οικοδομείται.

Ουσιαστική αυτονομία

Πόσο ανεξάρτητο είναι σήμερα το Πανεπιστήμιο από κυβερνήσεις, κόμματα και οικονομικά συμφέροντα;

Η αυτονομία είναι προϋπόθεση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της δημόσιας αποστολής μας. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει θεσμική αυτονομία, αλλά η ουσιαστική ανεξαρτησία απαιτεί και πραγματική δυνατότητα να σχεδιάζει την ανάπτυξή του, να διαχειρίζεται πόρους και να λαμβάνει αποφάσεις με ακαδημαϊκά κριτήρια. Μελέτη της Διεθνούς Τράπεζας πριν από χρόνια είχε κατατάξει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα πανεπιστήμια με σχετικά μικρή αυτονομία, με βάση τις διεθνείς άριστες πρακτικές. Η εξάρτηση από κρατικές εγκρίσεις για σημαντικές πτυχές της στελέχωσης και λειτουργίας περιορίζει την αυτονομία. Θέλω να διεκδικήσουμε περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, με ισχυρότερη στρατηγική ικανότητα, διαφάνεια, λογοδοσία και θεσμικά αντίβαρα. Το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν είναι προέκταση της εκάστοτε κυβέρνησης, ούτε όργανο πολιτικών ή οικονομικών συμφερόντων. Οφείλει να συνεργάζεται με την πολιτεία και να είναι η σωκρατική «αλογόμυγα» που θέτει και συζητά νέα ερωτήματα. Η αυτονομία δεν είναι προνόμιο του Πανεπιστημίου. Είναι εγγύηση προς την κοινωνία ότι η γνώση παράγεται και εκφράζεται ελεύθερα.

Αλογόμυγα της πόλεως

Γιατί πολλοί ακαδημαϊκοί αποφεύγουν να τοποθετούνται στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα;

Νομίζω ότι αυτή είναι υπερβολική γενίκευση καθότι αδικεί πολλούς συναδέλφους με ουσιαστική κοινωνική παρουσία. Υπάρχει, ωστόσο, ένα πραγματικό πρόβλημα: η δημόσια συνεισφορά δεν αναγνωρίζεται πάντοτε επαρκώς στα υφιστάμενα συστήματα ακαδημαϊκής αξιολόγησης, γεγονός που ίσως αποθαρρύνει συναδέλφους από το να εκφέρουν δημόσιο λόγο. Πιστεύω στην ακαδημαϊκή πολιτότητα, στην ευθύνη του επιστήμονα να συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο. Χρειάζεται να δημιουργούμε ευκαιρίες, να αναγνωρίζουμε αυτήν τη συνεισφορά και να καλλιεργούμε μια κουλτούρα εξωστρέφειας. Η δημόσια παρουσία δεν είναι υποχρέωση ομοφωνίας. Είναι δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής μέσα από τη γνώση και τον διάλογο.

Θα ενθαρρύνετε δημόσιες παρεμβάσεις ακόμα και όταν προκαλούν αντιδράσεις;

Ασφαλώς. Αυτό σημαίνει να είσαι η «αλογόμυγα» της «πόλεως». Ένα πανεπιστήμιο είναι, πάνω απ’ όλα, χώρος διανοητικής ελευθερίας. Η αναζήτηση της αλήθειας, η αμφισβήτηση και η συνύπαρξη διαφορετικών ιδεών αποτελούν την ουσία του. Η ακαδημαϊκή ελευθερία δοκιμάζεται ακριβώς όταν οι επιστημονικές θέσεις είναι άβολες. Θα υπερασπιστώ το δικαίωμα των ακαδημαϊκών να εκφράζονται δημόσια, με επιστημονική τεκμηρίωση και υπευθυνότητα. Χρειάζεται, βεβαίως, σαφής διάκριση μεταξύ προσωπικών επιστημονικών τοποθετήσεων και επίσημων θέσεων του ιδρύματος. Η ανεξαρτησία δεν σημαίνει ουδετερότητα απέναντι στα επιστημονικά δεδομένα, ούτε σιωπή μπροστά σε δύσκολα ζητήματα. Πρόκειται για λεπτές διακρίσεις, τις οποίες, μετά από σχεδόν 40 χρόνια λειτουργίας, είμαστε σε θέση να κάνουμε.

Πρώτη γυναίκα Πρύτανις

Κληθείσα να πει εάν «συνδέεται το φύλο με τη διοίκηση», η πρώτη γυναίκα Πρύτανις του Πανεπιστημίου Κύπρου απάντησε ότι το θέμα φύλο και κοινωνία είναι μια προβληματική κατάσταση στην Κύπρο. «Η εκπροσώπηση της γυναίκας στη δημόσια σφαίρα είναι πολύ μειονεκτική σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ. Με άλλα λόγια, ζούμε σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. Με τιμά ιδιαίτερα να εκλεγώ Πρύτανις, αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Πρέπει να δοθεί μία μάχη για την ισότητα των φύλων στην Κύπρο. Ωστόσο, η εκλογή της πρώτης γυναίκας Πρυτάνεως έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Διευρύνει την εικόνα του ποιος μπορεί να ηγείται και δημιουργεί ευθύνη να ανοίξουμε περισσότερους δρόμους. Ευελπιστώ ότι η εκλογή μου θα λειτουργήσει ως πρότυπο για τις νέα γυναίκες. Δεν υπάρχουν άβατα. Η επιδίωξη της αριστείας πρέπει να συνοδεύεται από πραγματικά ίσες ευκαιρίες», κατέληξε η Μαρίνα Νεοφύτου.

Ζωντανή πανεπιστημιούπολη

Ποια μέτρα θα λάβετε για το κόστος στέγασης, σίτισης και διακίνησης;

Η φοιτητική μέριμνα αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση ισότητας ευκαιριών. Δεν μπορεί η οικονομική δυνατότητα να καθορίζει την ποιότητα της πανεπιστημιακής εμπειρίας. Προτεραιότητα είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης φοιτητικών εστιών, η διερεύνηση συμπληρωματικών λύσεων προσιτής στέγασης και η ενίσχυση της οικονομικά προσιτής σίτισης. Για τη διακίνηση χρειάζεται συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες και ασφαλείς επιλογές πεζής και ποδηλατικής μετακίνησης. Θέλω μια πανεπιστημιούπολη περισσότερο προσβάσιμη, ζωντανή και φιλική προς τους ανθρώπους της.

Πρέπει φοιτητές, ακαδημαϊκοί και διοικητικό προσωπικό να έχουν ισχυρότερο λόγο στις αποφάσεις;

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο το τι αποφασίζουμε, αλλά και το πώς αποφασίζουμε. Τα πανεπιστήμια είναι εγγενώς πολυφωνικοί οργανισμοί. Πιστεύω σε μια συμμετοχική λειτουργία με ουσιαστικό διάλογο, έγκαιρη ενημέρωση, σαφείς αρμοδιότητες και λογοδοσία. Χρειάζεται, επίσης, να επανεξετάσουμε την εκπροσώπηση ομάδων με σταθερή εργασιακή σχέση που σήμερα έχουν περιορισμένο θεσμικό λόγο. Οι φοιτητές είναι ενεργά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και το διοικητικό προσωπικό ουσιαστικός εταίρος του ακαδημαϊκού έργου. Συμμετοχή δεν σημαίνει περισσότερη γραφειοκρατία. Σημαίνει καλύτερες αποφάσεις, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και συλλογική ευθύνη.

Μέλλον στην Κύπρο

Πώς θα στηρίξετε τους νέους ερευνητές και την παραμονή τους στην Κύπρο;

Δεν αρκεί να προσφέρουμε στους νέους επιστήμονες συμμετοχή σε ερευνητικά έργα. Χρειάζονται προοπτική, αναγνώριση και συνθήκες για να αναπτύξουν τη δική τους επιστημονική ταυτότητα. Θα αναλάβω πρωτοβουλία για περισσότερες διδακτορικές υποτροφίες και μεταδιδακτορικές χορηγίες, πλαίσιο ερευνητικής σταδιοδρομίας με δυνατότητες εξέλιξης και κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και καλύτερη πρόσβαση σε υποδομές και ερευνητική υποστήριξη. Θέλω να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο οι νέοι άνθρωποι θα μπορούν να φανταστούν και να οικοδομήσουν το επιστημονικό τους μέλλον στην Κύπρο.

Αξιολόγηση

Αξιολογούνται η ποιότητα της διδασκαλίας και η απόδοση των ακαδημαϊκών;

Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης, αλλά πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον οδηγούν σε ουσιαστική βελτίωση. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί διαρκώς. Στόχος είναι μια κουλτούρα συνεχούς ακαδημαϊκής ανάπτυξης, που ενισχύει την ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας.

Τι είναι σημαντικότερο, η έρευνα ή η διδασκαλία;

Η αντιπαράθεση είναι λανθασμένη - και τα δύο είναι σημαντικά. Η δύναμη ενός ερευνητικού πανεπιστημίου βρίσκεται στη δημιουργική σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας. Είναι αλήθεια ότι, σε ένα ερευνητικό πανεπιστήμιο, η ερευνητική παραγωγή συχνά μετριέται ευκολότερα και επιβραβεύεται περισσότερο. Χρειάζεται να βρούμε τρόπους να αναγνωρίσουμε ουσιαστικότερα την ποιότητα της διδασκαλίας, την καθοδήγηση φοιτητών/ριών και την εκπαιδευτική δημιουργικότητα. Η ακαδημαϊκή αριστεία δεν έχει μία μόνο μορφή. Οφείλουμε να αναγνωρίζουμε διαφορετικούς τρόπους παραγωγής γνώσης και αξίας.

Ακαδημαϊκό αποτύπωμα

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του Πανεπιστημίου Κύπρου απέναντι στην ανάπτυξη ιδιωτικών και διεθνών ιδρυμάτων;

Ο ανταγωνισμός είναι ευπρόσδεκτος. Συγχρόνως, και η συνεργασία είναι επιθυμητή, όπου υπάρχει κοινό έδαφος. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαφέρει από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι, και πρέπει να είναι, ένα δημόσιο, ερευνητικό και διεθνώς προσανατολισμένο πανεπιστήμιο που συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία με την ελευθερία της σκέψης, την ισότητα ευκαιριών και τη δημόσια ευθύνη. Η αξία του δεν περιορίζεται στην παροχή τίτλων σπουδών. Βρίσκεται στη δημιουργία νέας γνώσης, στην καλλιέργεια κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων και στη δυνατότητά του να ανοίγει νέους δρόμους για την κοινωνία. Ως δημόσιο πανεπιστήμιο δεν υπηρετούμε κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά θεωρούμε την παραγωγή και μετάδοση γνώσης αυτοσκοπό, χωρίς να λησμονούμε την υποχρέωσή μας να είμαστε αποτελεσματικοί και αποδοτικοί. Αυτό είναι το ιδιαίτερο αποτύπωμα που θέλω να ενισχύσουμε: ένα δημόσιο ερευνητικό πανεπιστήμιο που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις συνδιαμορφώνει.

Ποιος είναι ο στόχος σας για τη διεθνή παρουσία και ανταγωνιστικότητα;

Θέλω το Πανεπιστήμιο Κύπρου να αποκτήσει ακόμα πιο διακριτό διεθνές ακαδημαϊκό αποτύπωμα. Αυτό προϋποθέτει στρατηγικές συνεργασίες, διεθνή και διεπιστημονικά προγράμματα, μεγαλύτερη κινητικότητα και ένα περιβάλλον ελκυστικό για φοιτητές και ερευνητές από όλο τον κόσμο. Προϋποθέτει, επίσης, μεγαλύτερη αυτονομία. Οι διεθνείς κατατάξεις έχουν μεγάλη σημασία, αλλά δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Η πραγματική διεθνής αναγνώριση προκύπτει όταν δημιουργούμε νέα γνώση, προσελκύουμε ταλέντο και συμμετέχουμε ενεργά στις επιστημονικές εξελίξεις. Τότε ανεβαίνουμε αξιόπιστα και στις κατατάξεις.

Block funding

Είναι επαρκής η δημόσια χρηματοδότηση; Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο;

Χρειαζόμαστε ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στην αποστολή και στις αναπτυξιακές ανάγκες ενός δημόσιου ερευνητικού πανεπιστημίου. Προτεραιότητες είναι η μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, ο πολυετής σχεδιασμός και η ευελιξία αξιοποίησης πόρων, με διαφάνεια και λογοδοσία. Θα ήθελα το μοντέλο του block funding, όπως λειτουργεί στη Βρετανία: δημόσια χρηματοδότηση χορηγείται στα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία αυτά αποφασίζουν πώς θα την κατανείμουν στο εσωτερικό τους, με βάση αρχές, δείκτες και λογοδοσία, φυσικά. Παράλληλα, πρέπει να ενισχύσουμε την προσέλκυση ερευνητικών χρηματοδοτήσεων, δωρεών και άλλων συμπληρωματικών πόρων. Γι' αυτόν τον σκοπό θα αναλάβω πρωτοβουλίες. Η διαφοροποίηση των εσόδων ενισχύει την αυτονομία μας, αλλά δεν υποκαθιστά την ευθύνη της πολιτείας να στηρίζει ουσιαστικά το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Κυπριακό και Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ερωτηθείσα κατά πόσον «μπορεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου να συμβάλει στην επίλυση του Κυπριακού και στην προσέγγιση των δύο κοινοτήτων», η νέα Πρύτανις Μαρίνα Νεοφύτου ανέφερε ότι ανήκει στη γενιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια διαιρεμένη πατρίδα. «Η διαίρεση της Κύπρου με πονά και δεν μπορώ να την αποδεχθώ ως μια φυσιολογική ή αναπόφευκτη πραγματικότητα. Ίσως γι’ αυτό πιστεύω τόσο βαθιά στη δύναμη της σύνθεσης, του διαλόγου και της συνεργασίας. Στη δυνατότητα να υπερβαίνουμε διαχωριστικές γραμμές, χωρίς να παραγνωρίζουμε την ιστορία, τις διαφορές ή τις πραγματικές δυσκολίες. Παραμένω προσηλωμένη στην προοπτική της επανένωσης της Κύπρου, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία και τις οικουμενικές αξίες», συμπλήρωσε, τονίζοντας παράλληλα πως «το πανεπιστήμιο δεν μπορεί, φυσικά, να υποκαταστήσει την πολιτική διαδικασία. «Μπορεί όμως να συμβάλει στη δημιουργία των πνευματικών και κοινωνικών προϋποθέσεων για ένα κοινό μέλλον. Τα πανεπιστήμια υπηρετούν οικουμενικές αξίες στη 'δημοκρατία των γραμμάτων', για να χρησιμοποιήσω την περίφημη αναγεννησιακή φράση του Καρδινάλιου Νιούμαν. Υπηρετούμε οικουμενικές αξίες μέσα από την ανεξάρτητη έρευνα, τη μελέτη της Ιστορίας και της κοινωνίας, τον ανοικτό διάλογο και τη συνεργασία Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων ερευνητών/ριών και φοιτητών/ριών. Να θυμίσω και τον Ιδρυτικό Νόμο του Πανεπιστημίου Κύπρου, που έθετε ως σκοπό την αλληλοκατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων της Δημοκρατίας και [στην] καλλιέργεια των παραδόσεων και του πολιτισμού του», σημείωσε. Σύμφωνα με τη Δρα Νεοφύτου, υπάρχουν προκλήσεις που μας αφορούν όλους, όπως η κλιματική αλλαγή, το νερό, η ενεργειακή φτώχεια, το περιβάλλον, η δημόσια υγεία και η πολιτιστική κληρονομιά. «Αυτά τα ζητήματα δεν γνωρίζουν διαχωριστικές γραμμές. Θα ήθελα να αναπτύξουμε περισσότερες κοινές ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και, ιδιαίτερα, ευκαιρίες συνάντησης και συνεργασίας για τους νέους ανθρώπους των δύο κοινοτήτων. Δεν πιστεύω, βέβαια, ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αρκούν για να επιλύσουν το Κυπριακό. Μπορούν όμως να δημιουργήσουν πραγματικές εμπειρίες συνεργασίας, να αμφισβητήσουν στερεότυπα και να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη, την οποία θα χρειαστούμε σε μια επανενωμένη Κύπρο. Η επανένωση απαιτεί πολιτικές αποφάσεις. Απαιτεί, ωστόσο, και μια κοινωνία που μπορεί να φανταστεί τη συνύπαρξη και να δημιουργήσει ένα κοινό μέλλον. Το πανεπιστήμιο έχει ευθύνη να συμβάλει σε αυτό», πρόσθεσε.

Πρέπει το πανεπιστήμιο να παρεμβαίνει σε περιβαλλοντικά ζητήματα όπως ο Ακάμας και οι αλυκές;

Ασφαλώς. Ως μηχανικός Περιβάλλοντος γνωρίζω πόσο σύνθετα είναι αυτά τα ζητήματα και πόσο σημαντική είναι η επιστημονική τεκμηρίωση για τη λήψη αποφάσεων. Το πανεπιστήμιο οφείλει να παρουσιάζει ανεξάρτητα τα δεδομένα, τις αβεβαιότητες, τις επιπτώσεις και τις εναλλακτικές επιλογές, αξιοποιώντας διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις. Η επιστήμη δεν υποκαθιστά τη δημοκρατική διαδικασία. Οφείλει όμως να την ενημερώνει ουσιαστικά. Και όταν τα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν σοβαρούς κινδύνους, έχουμε ευθύνη να τους αναδεικνύουμε, ακόμα και αν αυτό προκαλεί αντιδράσεις