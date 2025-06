Παν. Frederick: Κατενθουσιασμένοι οι φοιτητές που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ της Συμμαχίας EU-CONEXUS

Πέραν των 300 φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών από 9 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Frederick

Τις καλύτερες εντυπώσεις για την Κύπρο, τη Λεμεσό και το Πανεπιστήμιο Frederick αποκόμισαν οι Ευρωπαίοι εταίροι της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS κατά την επίσκεψή τους στην Κύπρο, για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ EU-CONEXUS 2025. Περισσότεροι από 300 φοιτητές, φοιτήτριες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, ερευνήτριες και διοικητικό προσωπικό από εννέα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη συναντήθηκαν στη Λεμεσό το τριήμερο 13-15 Μαΐου, για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Frederick, μέλος του EU-CONEXUS, σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού, κοινωνικό εταίρο του EU-CONEXUS.

Το φεστιβάλ περιλάμβανε συναυλίες, παραστάσεις, εργαστήρια, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, που έδωσαν την ευκαιρία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να γνωρίσουν την πόλη της Λεμεσού, και να μάθουν για τις προσπάθειες που γίνονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό, στον Μόλο, στην περιοχή του Καρνάγιου ανάμεσα στο παλιό και νέο Λιμάνι και στον αρχαιολογικό χώρο Αμαθούντας, αναδεικνύοντας τη δυναμική της πόλης, τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα και τις αλλαγές που επιφέρει η ανάπτυξή της. Η κεντρική θεματική όλων των δραστηριοτήτων είχε τίτλο “Welcome to the Hotel Mediterranean”, αναδεικνύοντας τη Μεσόγειο ως ένα χώρο πολιτισμού, προοπτικών και ειρήνης.

Την έναρξη του φεστιβάλ χαιρέτισαν η Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Γιάννης Αρμεύτης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Πρυτάνεων EU-CONEXUS, Καθηγητής Radu Sorin Vacareanu, και ο Πρόεδρος του Φοιτητικού Συμβουλίου EU-CONEXUS, κ. Theobald Goltz.

Αναφέρει ο Καθηγητής Κώστας Μάντζαλος, μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick, και καλλιτεχνικός επιμελητής της διοργάνωσης: «Το Φεστιβάλ EU-CONEXUS στη Λεμεσό έφερε κοντά φοιτητές και φοιτήτριες, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό από εννέα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη, ενισχύοντας τους πολιτιστικούς δεσμούς ανάμεσά μας. Για τρεις μέρες, η ενέργεια ήταν έκδηλη, όχι σε ένα περιορισμένο χώρο αλλά στην ίδια την πόλη της Λεμεσού, όπως και η διάθεση για συνέργειες, διασυνδέσεις και δημιουργικότητα. Με αυτό τον τρόπο, θεωρούμε πως πετύχαμε σε απόλυτο βαθμό τους στόχους που θέσαμε για το φεστιβάλ.»

Παράλληλα με το Φεστιβάλ, οι Πρυτάνεις και μέλη του ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού των εννέα συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων είχαν συναντήσεις για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Συμμαχίας, την πρόοδο των στόχων και τις μελλοντικές του δράσεις.

Η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS είναι μία από τις κοινοπραξίες που δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την ενδυνάμωση στρατηγικών συνεργασιών και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των Πανεπιστημίων της Ευρώπης στον διεθνή χώρο. Πρόκειται για μια ισχυρή συμμαχία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με στόχο την ανάπτυξη ενός κόμβου αριστείας για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Frederick, το La Rochelle Université (Γαλλία), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία), το Klaipeda University (Λιθουανία), το Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (Ισπανία), το University of Zadar (Κροατία), το South East Technological University (Ιρλανδία) και το University of Rostock (Γερμανία).

Το Πανεπιστήμιο Frederick ευχαριστεί θερμά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη διοργάνωση, τον Δήμο Λεμεσού για τη συνεργασία στη διεξαγωγή του Φεστιβάλ αλλά και τα μέλη της πανεπιστημιακής του κοινότητας που συνέβαλαν στην επιτυχία της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.