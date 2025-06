Το Κέντρο Αριστείας biobank.cy υποδέχεται μαθητές και μαθήτριες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Open Lab Days» του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Το Κέντρο Αριστείας biobank.cy του Πανεπιστημίου Κύπρου άνοιξε τις πόρτες του την Τρίτη 10 Ιουνίου, σε περισσότερους-ες από 90 μαθητές-τριες δημοτικών σχολείων, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία. Κατά την επίσκεψή τους, τα παιδιά γνώρισαν από κοντά τη βιοϊατρική έρευνα, συμμετείχαν σε διαδραστικές δραστηριότητες και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να εμπνευστούν από επιστήμονες που συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας στη χώρα μας.

Η δράση “Open Lab Days” εντάσσεται στο έργο “Mission Possible: Researchers on Board for an Inclusive and Sustainable Future” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Η συμμετοχή του Κέντρου επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην προώθηση της εκπαίδευσης, την ενίσχυση της επιστημονικής κουλτούρας και την ανάδειξη της σημασίας της έρευνας και της καινοτομίας.

Ειδικότερα, οι μαθητές και μαθήτριες από το Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Α’ και το Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας ξεναγήθηκαν στα διαγνωστικά εργαστήρια και στη βιοτράπεζα του Κέντρου, ενώ συμμετείχαν σε δραστηριότητες όπως η κατασκευή DNA και η επίσκεψη στο εργαστήριο zebrafish.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Κέντρου όσον αφορά την υλοποίηση και υποστήριξη δράσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του επιστημονικού τρόπου σκέψης στους νέους-ες. Σε αυτές μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά προγράμματα, πρακτική άσκηση (internships), το πρόγραμμα “Science Lab” του Κέντρου, η πρωτοβουλία ««Επενδύουμε στη νέα γενιά, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο», καθώς και η συνεργασία με το Girls in Steam Academy, το SCYence Fair και τη «Βραδιά του Ερευνητή».

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.biobank.cy ή να επικοινωνήσουν στο biobank@ucy.ac.cy και το 77771838 για περισσότερες πληροφορίες.

Επενδύουμε στη Βιοτράπεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο