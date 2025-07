Το Πρόγραμμα MBA τίμησε της Κορυφαίους Φοιτητές του στην Τελετή Βράβευσης της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου τίμησε τους άριστους φοιτητές και φοιτήτριές του, στο πλαίσιο της Τελετής Βράβευσης της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στo πλαίσιο της εκδήλωσης αναγνωρίστηκαν οι εξαιρετικές επιδόσεις των Απόφοιτων του προγράμματος ΜΒΑ της χρονιάς 2025, και τιμήθηκαν οι φοιτητές που πέτυχαν κορυφαίες διακρίσεις.

Διακεκριμένοι Βραβευθέντες:

Αλέξανδρος Χρονίδης – Βραβείο Coca Cola HBC Cyprus (€10.250). Πρώτος σε επίδοση φοιτητής στο πρόγραμμα ΜΒΑ Πλήρους Φοίτησης.

Ανδρέας Τσιάρτας – Βραβείο PwC Cyprus (€1.000). Πρώτος σε επίδοση φοιτητής στο πρόγραμμα ΜΒΑ Μερικής Φοίτησης (Ελληνόφωνο τμήμα).

Χρίστος Κουμίδης – Βραβείο Vassos Eliades Ltd (€1.000). Πρώτος σε επίδοση φοιτητής στο πρόγραμμα MBA Μερικής Φοίτησης (Αγγλόφωνο τμήμα).

Ιωσηφίνα Κουμέττου, Κυριακή Χατζηπαντελή, Ερωτόκριτος Χρυσοστόμου, Μιχάλης Καρακατσιάνης και Yutong Zhang – Βραβείο Coca Cola HBC Cyprus (€2.500) για την Καλύτερη Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Μελέτη με τίτλο «Peer to Peer Car sharing Start up & Strategic Partnership with RideNow».

Χρίστος Κουμίδης – Βραβείο Grant Thornton Cyprus (€1.000) εις μνήμην Γιώργου Νησιώτη. Καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση στα μαθήματα Χρηματοοικονομικής του Προγράμματος ΜΒΑ.

Χρίστος Κουμίδης – Βραβείο Deloitte (€500) εις μνήμην Νίκου Βαφέα. Καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση στα μαθήματα Λογιστικής του Προγράμματος ΜΒΑ.

Το Πρόγραμμα MBA εκφράζει τις πιο θερμές ευχαριστίες του προς όλους τους χορηγούς – Coca Cola HBC Cyprus, Vassos Eliades Ltd, PwC Cyprus, Grant Thornton Cyprus και Deloitte – για τη συνεχή στήριξή τους και τη σημαντική συμβολή τους στην προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας. Οι βραβεύσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στην αναγνώριση ατομικών επιτευγμάτων, αλλά αντικατοπτρίζουν και τη δέσμευση των συνεργατών μας για το μέλλον της επιχειρηματικής ηγεσίας.

Συγχαρητήρια σε όλους τους βραβευθέντες για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους και την αφοσίωσή τους. Το Πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου στηρίζει με υπερηφάνεια ταλαντούχα άτομα, τα οποία προχωρούν με αποφασιστικότητα στα επόμενα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας.

Επικοινωνία:

Πανεπιστήμιο Κύπρου – Πρόγραμμα MBA

Email: mba@ucy.ac.cy

Τηλέφωνο: +357 22 894 356

Ιστοσελίδα: www.mba.ucy.ac.cy