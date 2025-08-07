Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο τον Σεπτέμβρη

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο με θέμα «Αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο» διοργανώνει ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής (Ο.Λ.Κ.) , σε συνεργασία με το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου, στο συνέδριο θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους 40 πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Στην τελετή έναρξης, στις 26 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και η κόρη του ποιητή, Έρη Ρίτσου, θα απευθύνουν σύντομους χαιρετισμούς, Κύπριοι λογοτέχνες θα διαβάσουν αδημοσίευτα έργα τους που «συνομιλούν» με τον ποιητή, ενώ η Χορωδία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., υπό τη διεύθυνση της Μάρως Μήτσα, θα παρουσιάσει μελοποιημένη ποίηση του Γιάννη Ρίτσου.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου είναι ο καθηγητής Γιώργος Ανδρειωμένος και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής η αντιπρόεδρος του Ο.Λ.Κ. Γαβριέλλα Παναγή.

Αναφέρεται πως η παρακολούθηση του συνεδρίου θα είναι δυνατή μόνο με φυσική παρουσία, ενώ, για όσες και όσους το επιθυμούν, θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

