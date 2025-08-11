Στις 5/9 η β' κατανομή για ΠΚ, στις 13/8 η κατανομή φοιτητών ΤΕΠΑΚ σε εστίες

Σε πλήρη λειτουργία τίθενται από την 1η Σεπτεμβρίου τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία θα υποδεχθούν συνολικά περίπου 2000 νέους φοιτητές. Οι αρμόδιοι των δύο πανεπιστημίων ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι οι προετοιμασίες έχουν προχωρήσει, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου να ανακοινώνει και δεύτερη κατανομή θέσεων στις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ το ΤΕΠΑΚ, το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει θέσεις δεύτερης κατανομής, ανακοινώνει την Τετάρτη την κατανομή νέων φοιτητών σε εστίες.

Κατά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, στα δύο πανεπιστήμια θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγγραφών των νέων φοιτητών στα τμήματα και στα μαθήματά τους, ώστε να αρχίσει στις 8 Σεπτεμβρίου η διδασκαλία των μαθημάτων τόσο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), όσο και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Σύμφωνα με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μέριμνας του ΠΚ, Κλεάνθη Πισσαρίδη, οι νέοι φοιτητές θα προσέλθουν για εγγραφή στο Πανεπιστήμιο στις 4 Σεπτεμβρίου. Οι θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τους 1200 περίπου φοιτητές που εξασφάλισαν μία θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά την πρώτη κατανομή, θα διατεθούν μέσω της δεύτερης κατανομής στις 5 Σεπτεμβρίου.

Ερωτηθείς για το ποσοστό των θέσεων που συνήθως διατίθενται μέσω της δεύτερης κατανομής, ο κ. Πισσαρίδης ανέφερε ότι περίπου 10-20% των θέσεων προσφέρονται μέσω της διαδικασίας αυτής και ότι οι ενδιαφερόμενοι φαίνεται ιστορικά ότι αξιοποιούν την ευκαιρία αυτή, για να φοιτήσουν στο ΠΚ. Σημείωσε, επίσης, ότι οι θέσεις στο ΠΚ καλύπτονται κυρίως από φοιτητές που έχουν πετύχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις, αλλά ένα ποσοστό περίπου 10% εισάγεται κάθε χρόνο μέσω του συστήματος εξετάσεων του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα.

Απαντώντας σχετικά με τις δυνατότητες στέγασης των νέων φοιτητών στις εστίες του ΠΚ, ο κ. Πισσαρίδης εξήγησε ότι, καθώς το Πανεπιστήμιο διαθέτει μόλις 208 κλίνες, εκ των οποίων κάποιες έχουν ήδη δοθεί σε φοιτητές μεγαλύτερων ετών, μπορούν να φιλοξενηθούν στις εστίες περίπου 50-100 νεοεισερχόμενοι. Ο κ. Πισσαρίδης σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα του ΠΚ να στεγάσει περισσότερους φοιτητές, με την ανοικοδόμηση νέου κτιρίου με εστίες.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προχώρησε ήδη με την ανακοίνωση των θέσεων που προσφέρει στη δεύτερη κατανομή, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Βασίλης Πρωτοπαπάς, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να διεκδικήσουν τη θέση και να προετοιμαστούν έγκαιρα για τη φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο.

Ο κ. Πρωτοπαπάς εξήγησε ότι το πανεπιστήμιο δέχεται κάθε χρόνο περίπου 800 φοιτητές. Ο αριθμός οριστικοποιείται με την εγγραφή των νεοεισερχόμενων κατά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής, και από τις δύο κατανομές έχουν αποδεχθεί τη θέση στο ΤΕΠΑΚ περίπου 1100 φοιτητές, ο κ. Πρωτοπαπάς σημείωσε όμως, ότι βάσει της εμπειρίας στα χρόνια λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ, ο αριθμός αυτός μειώνεται αρκετά, καθώς δεν προχωρούν όλοι σε εγγραφή.

Ανέφερε, ακόμα, ότι στην πλειοψηφία τους οι φοιτητές εισάγονται μέσω της διαδικασίας των Παγκύπριων Εξετάσεων και ένα ποσοστό περίπου 5% εξασφαλίζει θέση μέσω της διαδικασίας εισαγωγής του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ο κ. Πρωτοπαπάς σημείωσε ότι επιθυμία του Πανεπιστημίου είναι να μπορέσει να προσελκύσει και μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών από την Ελλάδα.

Την Τετάρτη η ανακοίνωση της κατανομής νέων φοιτητών ΤΕΠΑΚ σε εστίες

Συνολικά υπάρχουν 250 κλίνες φοιτητικών εστιών στη Λεμεσό, ανέφερε ο κ. Πρωτοπαπάς, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη μέριμνα για τη στέγασή τους στην πόλη που καταγράφει τα ακριβότερα ενοίκια στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Είπε, ακόμα, ότι άλλοι 300 φοιτητές λαμβάνουν επίδομα ενοικίου, ύψους 250 ευρώ, για 10 μήνες, κατόπιν αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σημείωσε, μάλιστα ότι η κατανομή των νεοεισερχόμενων φοιτητών στις διαθέσιμες κλίνες των εστιών στη Λεμεσό, θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 13 Αυγούστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ