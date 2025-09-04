Λετυμπιώτης: Νέα εποχή στην ανώτατη εκπαίδευση Κύπρου η έγκριση πιστοποίησης ΕΚΠΑ

Η έγκριση της πιστοποίησης των προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη λειτουργία παραρτήματος στην Κύπρο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας, δήλωσε την Πέμπτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της ενημέρωσης των ΜΜΕ, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία παραρτημάτων Πανεπιστημίων στην Κύπρο. Το αρχαιότερο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, με Ιστορία από το 1837, έλαβε την πιστοποίηση λειτουργίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εγκαινιάζοντας μια εξέλιξη με θεσμικό, πολιτικό και αναπτυξιακό βάρος αλλά και με ιδιαίτερη αξία για τους ακατάλυτους δεσμούς μας με την Ελλάδα».

Όπως σημείωσε, πρόκειται για το πρώτο παράρτημα Πανεπιστημίου που θα λειτουργήσει στην Κύπρο, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και εδραιώνοντας τη στρατηγική της Κυβέρνησης για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

«Η Κυβέρνηση, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της νομοθετικής ρύθμισης, κατέστησε εφικτή μια εξέλιξη που δεν αποτελεί απλώς ένα μεμονωμένο γεγονός αλλά τη θεμελίωση ενός νέου κεφαλαίου για την ακαδημαϊκή και ερευνητική πραγματικότητα της χώρας. Η στρατηγική μας για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης αποκτά πλέον χειροπιαστή μορφή, με την Κύπρο να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και να καθίσταται πόλος έλξης για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές», επεσήμανε.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ, «ενός εμβληματικού και κορυφαίου Πανεπιστημίου, στο οποίο επί δύο αιώνες έχουν εκπαιδευτεί και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται μέχρι σήμερα χιλιάδες Κύπριοι φοιτητές και φοιτήτριες», δεν είναι μόνο το πρώτο βήμα αλλά αποτελεί και το συμβολικό ξεκίνημα ενός νέου θεσμικού πλαισίου που δημιουργεί προοπτικές για την έλευση και άλλων παραρτημάτων Πανεπιστημίων στη χώρα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, ορόσημο στην περαιτέρω μετεξέλιξη της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο ανώτερης εκπαίδευσης, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή μας εικόνα.

«Είναι επίσης μία ακόμα απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχει κερδίσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας, καθώς εκτός των πολύ καλών Πανεπιστημίων που ήδη λειτουργούν, αποτελούμε πλέον πόλο έλξης για κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι σαφές ότι η στρατηγική της Κυβέρνησης και στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλη την κυπριακή κοινωνία», είπε καταληκτικά.

ΚΥΠΕ