Η Λάρνακα χρειάζεται επειγόντως πολυπροπονητήριο

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Τα αθλητικά σχολεία της πόλης δεν διαθέτουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για εκγύμναση των μαθητών

Επί τάπητος θα τεθεί ενώπιον των αρμοδίων υπουργείων και οργανισμών κατά τη νέα σχολική περίοδο το πάγιο αίτημα της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας για ανέγερση πολυπροπονητηρίου στο Αθλητικό Λύκειο Βεργίνας. Ένα αίτημα που εκκρεμεί τα τελευταία χρόνια, με τη Σχολική...

Tags

ΜΑΘΗΤΕΣΣΧΟΛΕΙΑΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

