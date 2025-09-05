Λιγότερη ύλη, νέες τεχνολογίες και μουσική στα διαλείμματα: Τι ζήτησαν οι μαθητές

Με το πρώτο κουδούνι να σηματοδοτεί το τέλος της καλοκαιρινής ανάπαυλας, χιλιάδες μαθητές της Μέσης και Τεχνικής εκπαίδευσης επέστρεψαν σήμερα στις σχολικές αίθουσες, γεμίζοντας ξανά τις αυλές των σχολικών μονάδων με ζωντάνια και προσμονή για το μέλλον.

Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων στη Μέση Εκπαίδευση, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, επισκέφτηκε το πρωί το Λύκειο Λατσιών, όπου καλωσόρισε τα παιδιά, επισκέφτηκε τάξεις και συνομίλησε με τα παιδιά ζητώντας τους να δώσουν τις εισηγήσεις τους. Τα παιδιά ζήτησαν, μεταξύ άλλων, μουσική το διάλειμμα, μείωση ύλης, ένταξη νέων τεχνολογιών με στόχο να μειωθούν τα βιβλία.

Παρόντες, μεταξύ άλλων, στην επίσκεψη ήταν ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Νικόλας Γιασουμής και ο Επαρχιακός Επιθεωρητής Λευκωσίας, Μάριος Μιλτιάδου.

Προηγήθηκε ο αγιασμός ενώ τα παιδιά είχαν χωριστεί σε τάξεις.

Σε δηλώσεις της, στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι η παιδεία είναι επένδυση.

«Επενδύουμε ως Κυβέρνηση στην παιδεία, την έχουμε θέσει στις πρώτες μας προτεραιότητες και θέλουμε άμεσα να δούμε και αποτελέσματα», ανέφερε.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε, παράλληλα, ότι είναι η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς «στην οποία υποδεχόμαστε τα παιδιά των Γυμνασίων, των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών».

«Είμαι εδώ στο Λύκειο Λατσιών, για να δούμε τα παιδιά, να μιλήσουμε μαζί τους, να δούμε το προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς, το υποστηρικτικό προσωπικό. Θέλω να ευχηθώ μια δημιουργική χρονιά, μια ομαλή χρονιά, μια χρονιά δημιουργίας για όλους και όλες. Είναι φέτος μια χρονιά αλλαγών για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έχουμε καινούργια προγράμματα, καινοτομίες, δίνουμε έμφαση στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσής μας, στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς μας, με τομές και προγράμματα» είπε η Υπουργός και ζήτησε από τα παιδιά να της δώσουν τις δικές τους εισηγήσεις για το σχολείο, ιδιαίτερα στα Λύκεια.

Η μεγάλη πρόκληση, συνέχισε η Υπουργός Παιδείας, είναι η μείωση της ύλης, η έμφαση στις δεξιότητες και τα καινούργια προγράμματα που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι οι ενεργοί πολίτες που επιζητούμε για τον τόπο μας.

Σε ερώτηση σε σχέση με την αναφορά της σε καινοτομίες, σε συνάρτηση και με την έναρξη λειτουργίας του Τεχνικού Γυμνασίου, η Υπουργός είπε ότι στις επόμενες εβδομάδες θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία ειδικού ενδιαφέροντος και «θα έχουμε και το Τεχνικό Γυμνάσιο σε δύο σχολεία, ένα στη Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό».

«Ο στόχος του Τεχνικού Γυμνασίου είναι να εξοικειωθούν νωρίς τα παιδιά, έγκαιρα, από την Α’ Γυμνασίου, με τις τεχνικές δεξιότητες, τις καινούργιες τεχνολογίες και τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα και πανευρωπαϊκά. Συνεπώς, θα το αξιολογήσουμε και θα το επεκτείνουμε την επόμενη σχολική χρονιά και σε άλλες επαρχίες», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αναφορικά με το πού βρίσκονται οι συζητήσεις για το Σχέδιο Αξιολόγησης, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι «μιλώντας για τομές και για μεταρρύθμιση υπονοούμε και το θέμα της αξιολόγησης, γιατί δεν αφορά μόνο την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αφορά ολόκληρη, την ολιστική αυτή αλλαγή που επιδιώκουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, τον μετασχηματισμό σε ένα πιο σύγχρονο σύστημα, που θα δίνει ευκαιρίες, κίνητρα στους εκπαιδευτικούς μας και στα παιδιά, καλύτερο κλίμα στα σχολεία, την ηγεσία των σχολείων που επιθυμούμε να έχουμε και γενικότερα να μας οδηγήσει στα καλύτερα αποτελέσματα που όλοι επιδιώκουμε».

«Είμαστε στο στάδιο της τελικής διαβούλευσης, για να ξαναπάμε στη Βουλή», συμπλήρωσε.

ΥΠΑΝ: Το σχολείο πρέπει να είναι χώρος δημιουργίας

Η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στο προαύλιο του σχολείου και απευθυνόμενη προς τους μαθητές και τις μαθήτριες, ευχήθηκε να έχουν μια καλή, δημιουργική, ευχάριστη και όσο το δυνατόν πιο ομαλή χρονιά.

«Είστε στο Λύκειο, κάποιοι από εσάς τελειώνετε φέτος, ολοκληρώνεται τον κύκλο σας, άλλοι τώρα έχετε μπει, άλλοι συνεχίζετε. Εγώ απλά να πω ότι είμαστε εδώ για σας. Το σχολείο για σας πρέπει να είναι χώρος δημιουργίας, χώρος στον οποίο βρίσκεται τους φίλους σας, χώρος που μαθαίνετε αλλά θέλουμε να είναι χώρος χαράς για εσάς, να είστε χαρούμενοι που έρχεστε στο σχολείο. Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε», σημείωσε.

Ανέφερε, επίσης, πως η έμφαση φέτος «είναι λιγότερη ύλη, άρα επικέντρωση στα σημαντικά, έμφαση στις δεξιότητες, να μάθουμε να σκεφτόμαστε, να καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητα μας, τη κριτική μας σκέψη, να είμαστε καλά, να νιώθουμε δυνατοί, όλοι, ο κάθε ένας και η κάθε μια σας, με τη στήριξη και τη βοήθεια των εκπαιδευτικών μας».

«Χωρίς τους εκπαιδευτικούς μας δεν μπορούμε να σταθούμε σωστά στο σχολείο και να πορευτούμε σωστά. Άρα, με πλήρη σεβασμό, μια σχέση πολύ έτσι σημαντική αναπτύσσεται στο σχολείο μεταξύ των εκπαιδευτικών σας και εσάς και εμείς ως Υπουργείο θα είμαστε δίπλα σας», πρόσθεσε και τους ζήτησε να τους ακούσει άτυπα, να της δώσουν τις εισηγήσεις σας, να της πουν τι θέλουν να αλλάξει στο σχολείο τους.

Είπε, παράλληλα, ότι «ξεκινάμε αισιόδοξα, ξεκινάμε με αλλαγές αρκετές στο σχολείο και θα σας στηρίξουμε σε όλη την προσπάθεια», και ευχήθηκε καλή δουλειά στη Διευθύντρια και στο προσωπικό του σχολείο.

Κλείνοντας, η Υπουργός επανέλαβε ότι θα είναι δίπλα στα παιδιά και τους ευχήθηκε καλή συνέχεια.

Σε ανάρτηση της στο προσωπικό της λογαριασμό στο «Χ», η Υπουργός Παιδείας γράφει ότι η φετινή χρονιά δεν είναι ίδια με τις προηγούμενες.

«Είναι η χρονιά κατά την οποία αξιολογούμε και εφαρμόζουμε μερικές από τις καινοτομίες που σχεδιάσαμε. Και προχωρούμε με σταθερά βήματα στον εκσυγχρονισμό. Το σχολείο πραγματικά αλλάζει. Και αλλάζει γιατί αλλάξαμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις. Τον τρόπο που τεκμηριώνουμε τις αποφάσεις μας. Έχουμε ενσωματώσει το παιδαγωγικό και επιστημονικό κριτήριο ως αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού μας», σημειώνει.

Γράφει, επίσης, ότι «αυτό κάνει τη διακριτή διαφορά, μαζί με κάτι εξίσου σημαντικό : έχουμε την πολιτική βούληση για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση».

«Και τη φετινή χρονιά μέρος αυτής την αλλαγής είναι μέρος της σχολικής πραγματικότητας. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά και τους/τις εκπαιδευτικούς μας με αισιοδοξία και δημιουργικότητα», προσθέτει.

Η νέα Διευθύντρια του Λυκείου Λατσιών, φιλόλογος, Μαίρη Κυπριανού, ευχήθηκε στα παιδιά μια καλή, σχολική χρονιά, και τους καλωσόρισε όλους.

«Νιώθω περήφανη που αναλαμβάνω ένα σχολείο με ισχυρή παρουσία και προσφορά στην εκπαιδευτική κοινότητα της Λευκωσίας. Η νέα σχολική χρονιά 2025-2026 ξεκινά με όραμα, σχεδιασμό και ελπίδα. Φιλοδοξούμε με τους εκπαιδευτικούς μας του σχολείου μας να οικοδομήσουμε ένα ανθρώπινο, δημοκρατικό, συμπεριληπτικό σχολείο, που θα αγκαλιάζει το κάθε παιδί, θα σέβεται τη διαφορετικότητα, θα καλλιεργεί αξίες δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ισότητας. Εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία, φως και πρόοδο», σημείωσε.

Ακολούθως, διαβάστηκε και το μήνυμα της Υπουργού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Μέσα από την ματιά των μαθητών η πρώτη μέρα στο σχολείο

Η μαθήτρια της Γ΄Λυκείου, Ελένη Παπαχριστοφόρου, σε δηλώσεις της αναφορικά με τη σημερινή πρώτη μέρα στο σχολείο είπε ότι νιώθει ενθουσιασμένη.

«Σίγουρα ξεκινά μια δύσκολη χρονιά, γεμάτη πίεση, γεμάτη διάβασμα, όπως είναι για όλους τους τελειόφοιτους. Έχουμε στο σχολείο μας και καινούργια Διευθύντρια. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί της», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα τι περιμένει από το Υπουργείο να αλλάξει, η Ελένη Παπαχριστοφόρου είπε ότι πρέπει να τεθεί το θέμα της μείωσης της ύλης, μεγαλύτερη επικοινωνία με τους μαθητές, ενώ στα θετικά έκανε αναφορά στην τοποθέτηση κλιματιστικών.

Σημείωσε ότι οι εγκαταστάσεις στο σχολείο θέλουν βελτίωση και αναφέρθηκε σε προβλήματα υγρασίας στις τάξεις που όπως είπε επηρεάζει ολόκληρο το σχολείο.

Ο μαθητής της Γ΄Λυκείου, Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, είπε ότι περίμενε να έρθει πίσω σχολείο, και ανυπομονεί για αυτή τη χρονιά, καθώς ακολουθεί ο στρατός και το πανεπιστήμιο. «Ελπίζω να περάσω εκεί που θέλω» είπε, έκανε λόγο για απαιτητική και σημαντική χρονιά, όπου θα αποφασίσουν για το μέλλον τους.

Και ο Παναγιώτης Χαραλαμπίδης έκανε αναφορά στην τοποθέτηση των κλιματιστικών, λέγοντας ότι ήταν τεράστια η διαφορά σε σχέση με πέρυσι, ενώ εισηγήθηκε έναρξη του ωραρίου μια ώρα αργότερα.

Η μαθήτρια της Γ΄Λυκείου, Έλια Χαραλάμπους, σε δηλώσεις της είπε ότι είναι αρκετά αισιόδοξη για αυτή την σχολική χρονιά, προσθέτοντας ότι για τους τελειόφοιτους είναι η ευκαιρία τους να εκπληρώσουν όλους τους στόχους τους και την μελλοντική τους πορεία.

Ερωτηθείσα τι αλλαγές περιμένει από το Υπουργείο Παιδείας, η Έλια Χαραλάμπους είπε ότι της άρεσε που τοποθετήθηκαν στις τάξεις κλιματιστικά, κάτι που θα βοηθήσει στη διδασκαλία, ενώ πρότεινε όπως χρησιμοποιούν περισσότερο την τεχνολογία σαν τρόπο διδασκαλίας.

Η μαθήτρια της Γ΄Λυκείου, Χρίστια Χατζηπέτρου, σε δηλώσεις της είπε ότι ανυπομονεί για το τι θα προκύψει, αλλά ταυτόχρονα νιώθει άγχος λόγω της πίεσης που ξέρει ότι θα έρθει, αλλά προσπαθεί να σκέφτεται θετικά και να έχει δύναμη.

Αναφορικά με τι αλλαγές περιμένει από την Υπουργό Παιδείας, η Χρίστια Χατζηπέτρου είπε ότι περιμένει μείωση της ύλης, να εκσυγχρονιστεί κι άλλο το σύστημά τους και να ενταχθούν ηλεκτρονικές συσκευές.

Πηγή: ΚΥΠΕ