Υπογράφονται συμβόλαια για νέο γυμνάσιο στο Παραλίμνι, δήλωσε ο Πρόεδρος

Την υπογραφή συμβολαίων για την ανέγερση νέου γυμνασίου στο Παραλίμνι ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την επίσκεψή του στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

"Επισκέπτομαι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα γυμνάσια της Κύπρου, σε μια περιοχή που η Κυβέρνηση προσεγγίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία, μια περιοχή που είναι ψηλά στις προτεραιότητες μας. Ήταν ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που όχι μόνο επενδύσαμε ένα σημαντικό ποσό για αναβάθμιση του συγκεκριμένου γυμνασίου, περίπου €5,5 εκ., αλλά, όπως υποσχέθηκα στην επαρχιακή που έγινε στο Παραλίμνι, σήμερα θα υπογράψουμε και τα σχετικά συμβόλαια για την ανέγερση νέου γυμνασίου, το οποίο θα περιλαμβάνει και αθλητικό γυμνάσιο, κόστους €15 εκ. περίπου", είπε, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την προσέλευσή του.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο τομέας της παιδείας και της υγείας είναι τομείς στους οποίους η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση. "Η παιδεία επηρεάζει οριζόντια όλους τους τομείς πολιτικής. Αυτά τα 2,5 χρόνια διακυβέρνησης έχουμε προχωρήσει με αρκετές καινοτομίες, που αφορούν τα αναλυτικά προγράμματα, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση, το περίφημο θέμα των κλιματιστικών", είπε, σημειώνοντας ότι όταν ανέλαβε το ποσοστό των τάξεων με κλιματιστικό ανερχόταν στο 10%, ενώ σήμερα βρίσκεται στο 45%.

Σημείωσε ότι η επαρχία ελεύθερης Αμμοχώστου έχει ένα από τα ψηλότερα ποσοστά όσον αφορά τα κλιματιστικά. "Γίνεται πολύ καλή δουλειά και θέλω να ευχαριστήσω τις σχολικές εφορείες και τους γονείς γιατί υπάρχει πολύ καλή συνεργασία", είπε, επαναλαμβάνοντας την επένδυση της Κυβέρνησης στον τομέα της παιδείας, αφού "είναι ο πιο σημαντικός τομέας διακυβέρνησης".

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι "είμαι σήμερα εδώ για να συζητήσω και με τα παιδιά, να δούμε πώς προχωρούμε περισσότερο, τι πρέπει να κάνουμε άλλο για να αναβαθμίσουμε περισσότερο τα σχολεία μας".

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις για την ανέγερση της πράσινης τεχνικής σχολής στο Δάλι, είπε ότι η Κυβέρνηση επενδύει και στην τεχνική εκπαίδευση. "Φέτος για πρώτη φορά λειτουργούν δύο τεχνικά γυμνάσια σε πιλοτική βάση. Έχουμε ρεκόρ εγγραφών στην τεχνική εκπαίδευση, που ξεπερνά και τα ποσοστά του 2013", είπε. Πρόσθεσε ότι η ανέγερση τεχνικών σχολών θα συνεχιστεί εκεί όπου προκύπτουν ανάγκες. "Αν μπορούσε να υπάρχει σε κάθε δήμο, σε κάθε κοινότητα τεχνική σχολή θα το κάναμε", είπε, σημειώνοντας ότι πρέπει να κινηθούν στη βάση σχεδιασμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ