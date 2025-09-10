Νέα χρονιά με... παλιά προβλήματα

Σχολικές μονάδες με περισσότερη αυτονομία ονειρεύεται η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία υπόσχεται ότι η νέα σχολική χρονιά θα είναι μια χρονιά γεμάτη καινοτομίες και αλλαγές, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να της απαντούν, κατά κάποιο τρόπο, ότι πρέπει πρώτα να λύσει χρόνια προβλήματα που απασχολούν τον τομέα της εκπαίδευσης. Η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής θύμιζε περισσότερο καταγραφή παραλείψεων και κενών παρά παρουσίαση ενός νέου ξεκινήματος. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έβαλαν στο τραπέζι τις διαχρονικές πληγές του σ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!