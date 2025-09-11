Χτύπησε το «κουδούνι» της παναπεργίας για ΑΤΑ, άδειασαν τα σχολεία - Ουρές τα οχήματα των γονέων

Γύρω στις 10.50, χτύπησε το τελευταίο κουδούνι υπό τη σκιά της απεργίας για την αναπροσαρμογή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). Οι μαθητές ξεχύθηκαν από τις τάξεις: άλλοι μπήκαν στα αυτοκίνητα των γονιών τους που σχηματίζουν ουρά χιλιομέτρου και άλλοι προχώρησαν με τα πόδια, καθώς τα σχολικά λεωφορεία δεν πραγματοποιούν το δρομολόγιο επιστροφής.

Η τρίωρη στάση εργασίας των συντεχνιών (11:00-14:00), επηρεάζει την εκπαίδευση, τις υγειονομικές υπηρεσίες, τις αεροπορικές μεταφορές, καθώς και βασικές υπηρεσίες του κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας σημείωσε ότι όσοι μαθητές παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα θα αποχωρήσουν νωρίτερα, στις 11:00, καθώς θα χρειαστεί να επανέλθουν στις 14:00 αν το επιθυμούν, μετά το τέλος της παναπεργίας.





Ανταπόκριση από τη Ραφαέλλα Σπανού