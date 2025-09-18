Το Συμβούλιο «ΦΩΝΗ» στηρίζει το τριήμερο σεμινάριο της Κυπριακής Παιδοβουλής

Το Συμβούλιο «ΦΩΝΗ» στηρίζει έμπρακτα το τριήμερο σεμινάριο για τα Μέλη της 12ης Θητείας της Κυπριακής Παιδοβουλής, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 – 21 Σεπτεμβρίου 2025, στα Αναπαυτήρια της ΠΕΟ, στο Πελένδρι. Η σημαντική αυτή δράση συνδιοργανώνεται από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ), με τη στήριξη του Συμβουλίου «ΦΩΝΗ».

Η Κυπριακή Παιδοβουλή, θεσμός που λειτουργεί υπό την αιγίδα της ΠΣΕΠΕΠ, δίνει βήμα στα άτομα κάτω των 18 ετών, ώστε να εκφράσουν απόψεις, να καταθέσουν εισηγήσεις και να συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή τους. Το φετινό τριήμερο επικεντρώνεται σε καίρια ζητήματα που αφορούν την προστασία των παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών. Μέσα από διαδραστικά εργαστήρια, συμμετοχικό διάλογο και συνεργασία με θεσμικούς φορείς, οι Παιδοβουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν προτάσεις και να ενδυναμώσουν τον ρόλο τους, ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν στην πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών.

Στην τελετή έναρξης του σεμιναρίου θα απευθύνουν χαιρετισμούς η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Δέσπω Μιχαηλίδου, ο Επίτροπος του Πολίτη, κ. Παναγιώτης Παλατές, η Πρόεδρος της ΠΣΕΠΕΠ, κα Νινέττα Καζαντζή και η Πρόεδρος του Συμβουλίου «ΦΩΝΗ», κα Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα. Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι και η παρουσία του κ. Bruce Adamson, Αντιπροέδρου του δικτύου Eurochild, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου οργανισμών και ατόμων που εργάζονται με και για τα παιδιά.

Κατά την τελετή έναρξης, θα πραγματοποιηθεί η ανακήρυξη των Παιδοβουλευτών ως Πρεσβευτών της «ΦΩΝΗΣ», οι οποίοι, μετά την κατάλληλη επιμόρφωση, θα μπορούν να συμβάλουν ενεργά σε εκστρατείες ενημέρωσης και πρόληψης, προωθώντας το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών.

Η εμπλοκή στο συνέδριο κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων, που είναι μέλη του Συμβουλίου «ΦΩΝΗ», όπως η Αστυνομία Κύπρου, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ο ΣΠΑΒΟ, ο ΚΣΟΠ, η ΣΕΠΚΒΟ και η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του ΥΠΑΝ, αναμένεται να εμπλουτίσει τη συζήτηση και να προσφέρει στα παιδιά τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην πρόληψη και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.