Κανονικά η αποχή μαθητών για κλιματιστικά

Δεν κάνουν πίσω οι μαθητές, οι οποίοι προχωρούν κανονικά τη Δευτέρα σε αποχή από τα μαθήματά τους, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές σχολικές μονάδες, κυρίως σε ό,τι αφορά τις υποδομές και τη μη λειτουργία των κλιματιστικών.

Χθες πραγματοποιήθηκε εκτάκτως συνάντηση των μαθητών με την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, μετά την επιστολή της ΠΣΕΜ, με την οποία οι μαθητές ανακοίνωσαν τις προθέσεις τους. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα τρία βασικά αιτήματα των μαθητών: η λειτουργία των κλιματιστικών, η χρήση κοντού παντελονιού απο τα αγόρια και οι συνθήκες υποδομών στα σχολεία. Η υπουργός, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, τόνισε ότι η συζήτηση ήταν εποικοδομητική αλλά η αποχή από τα μαθήματα δεν σταματά τον προγραμματισμό που έχει ήδη ξεκινήσει.

«Ο κόμπος στο χτένι»

Στην επιστολή της προς την υπουργό, η ΠΣΕΜ επισημαίνει ότι «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι» με την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, σημειώνοντας ότι παρ' όλο που από την έναρξη της σχολικής χρονιάς ανακοινώθηκε ότι όλα τα προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί, η καθημερινή πραγματικότητα των μαθητών είναι πολύ διαφορετική. Η επιστολή τονίζει ότι τα κλιματιστικά, που θεωρητικά έχουν εγκατασταθεί, δεν λειτουργούν στις περισσότερες σχολικές αίθουσες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πραγματική ανακούφιση για τους μαθητές. Όπως αναφέρει η ΠΣΕΜ, «από τον περασμένο Μάιο η πολιτική ηγεσία υποστήριζε ότι το στοίχημα είχε κερδηθεί. Ωστόσο, τέσσερις μήνες μετά, τα κλιματιστικά όχι μόνο δεν λειτουργούν αλλά σε αρκετές σχολικές μονάδες έχουν αφαιρεθεί οι ανεμιστήρες που υπήρχαν, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση». Οι μαθητές ζητούν άμεση λειτουργία των κλιματιστικών, καθώς και πλήρη εφαρμογή της εγκυκλίου για τη χρήση βερμούδας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να αντιμετωπιστούν οι υψηλές θερμοκρασίες στις τάξεις. Η ΠΣΕΜ επισημαίνει επίσης τα σοβαρά προβλήματα υποδομών: συνεχείς διακοπές ρεύματος, επικίνδυνα ταβάνια και άλλες ελλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο μαθητές και καθηγητές. Οι μαθητές ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να λάβει άμεσα μέτρα και να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Τι λέει η υπουργός

Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, επεσήμανε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν τρία κύρια θέματα. «Το ένα πρόβλημα είναι να έχουν κλιματιστικά. Σε κάποια σχολεία μπορεί να μπήκαν αλλά περιμένουμε την ηλεκτρολογική αναβάθμιση. Καμία μονάδα δεν θα λειτουργήσει επίσημα αν δεν προηγηθεί ο έλεγχος. Η δέσμευσή μας ήταν οι κλιματιζόμενες αίθουσες για τις Παγκύπριες και αυτό το πετύχαμε», ανέφερε. Σε ό,τι αφορά τη στολή, η υπουργός σημείωσε ότι «η εγκύκλιος για το κοντό παντελόνι ισχύει από τον Μάιο και κάθε σχολείο αποφασίζει, αν μπορεί, να τη χρησιμοποιεί. Επιτρέπεται τους καλοκαιρινούς μήνες και σε συνθήκες καύσωνα». Τέλος, για τις υποδομές τόνισε ότι υπάρχει «προγραμματισμός τριετίας και σιγά-σιγά τα κτήρια και τα κλιματιστικά θα καλυφθούν». Σχετικά με την αποχή, η υπουργός υπογράμμισε πως «Συμφωνούμε με το αίτημα αλλά η αποχή από τα μαθήματα δεν σταματά τον προγραμματισμό μας».

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΣΕΜ καλεί τους μαθητές σε δίωρη αποχή (3η και 4η περίοδο) τη Δευτέρα, η οποία ενδέχεται να περιοριστεί σε μία περίοδο αντί για δύο. Τις τελευταίες ημέρες, μαθητές σε διάφορα λύκεια της Κύπρου, όπως το Λύκειο Μακαρίου στη Λάρνακα, το Λύκειο Ακροπόλεως και το Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς, έχουν προχωρήσει σε αποχή από τα μαθήματά τους, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τα προβλήματα με τα κλιματιστικά και τις συνθήκες που επικρατούν εντός των σχολικών αιθουσών.