Η Υπουργός Παιδείας στην «Πρωινή Επιθεώρηση» για τη διαφωνία της ΝΥ σχετικά με τον κατάλογο διοριστέων

Το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει διάφορα σενάρια για να διασφαλίσει την επάρκεια των εκπαιδευτικών στα σχολεία

Η Νομική Υπηρεσία, διαφωνεί με οποιαδήποτε παράταση ή αναβολή της κατάργησης του καταλόγου διοριστέων, που έχει προγραμματιστεί για το 2027, όπως αποκάλυψε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6, η Υπουργός αναγνώρισε τις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από αυτή την αλλαγή, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο εξετάζει διάφορα σενάρια για να διασφαλίσει την επάρκεια των εκπαιδευτικών στα σχολεία.

 «Η αρχή της συζήτησης μας θα είναι εντός Οκτωβρίου και με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις αλλά πάντα με τη στήριξη και της Νομικής Υπηρεσίας», σημείωσε η Υπουργός Παιδείας.

