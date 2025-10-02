Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Υπογραφή Μνημονίου Ερευνητικής Συνεργασίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πολυετής συνεργασία ανάμεσα στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας Κύπρου (ΑΨΑ) και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) επισφραγίστηκε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου με την επίσημη υπογραφή Μνημονίου Ερευνητικής Συνεργασίας. Η συμφωνία επιβεβαιώνει τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και ανοίγει τον δρόμο για νέες πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Μνημόνιουπεγράφη από τον Επίτροπο Επικοινωνιών, κ. Γιώργο Μιχαηλίδη, και τον Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Αντρέα Ευσταθίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, ενισχυμένης φάσης στρατηγικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων- σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που επικεντρώνονται:

  • στη θωράκιση κρίσιμων υποδομών,
  • στην ανάλυση και αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών,
  • και στην εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού.

Η συνεργασία αυτή , εντάσσεται στη δέσμευση των δύο φορέων να συνεισφέρουν ενεργά στην εφαρμογή και ενίσχυση της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον ρόλο της Κύπρου ως κόμβου καινοτομίας, γνώσης και εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο της ψηφιακής ασφάλειας.

Με την υπογραφή του Μνημονίου, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα πιο ασφαλές, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό ψηφιακό οικοσύστημα προς όφελος της Κύπρου, της Ευρώπης και των μελλοντικών γενεών.

