Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Σύνοδο της Συμμαχίας SUNRISE 2025 στη Γαλλία

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) συμμετείχε ενεργά στη Σύνοδο της Συμμαχίας SUNRISE 2025, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2025, στο Université de Technologie de Compiègne (UTC), στη Γαλλία. Η Σύνοδος, συγκέντρωσε πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας τη συνεργασία για τον κοινό σχεδιασμό του μέλλοντος της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν φοιτητικές παρουσιάσεις, εργαστήρια και θεματικές συζητήσεις, ξεναγήσεις σε ερευνητικά εργαστήρια και στρατηγικές συναντήσεις με έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα, τη διδασκαλία, την κινητικότητα των φοιτητών και τη διεθνή συνεργασία.

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Καθηγητής Ανδρέας Ευσταθίου, Πρύτανης του EUC, παρουσίασε το θέμα «Βέλτιστες Πρακτικές για την Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας» στο πλαίσιο του Rectors’ Showcase, μαζί με Πρυτάνεις των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων της Συμμαχίας SUNRISE.

Η δυναμική παρουσία του EUC στη Σύνοδο - με συμμετοχή της Πρυτανείας, μελών ΔΕΠ, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών - υπογραμμίζει τη δέσμευση του πανεπιστημίου για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της διεθνούς συνεργασίας.

Ως ενεργό μέλος της Συμμαχίας SUNRISE, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μοντέλων, στην ενίσχυση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας και στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και βιώσιμου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.