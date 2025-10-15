Λεμεσός: 55 προτάσεις για φοιτητικές εστίες

«Άνοιξαν» χθες τους φακέλους των συμμετοχών στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ σχετικά με την ανέγερση δημοτικών φοιτητικών εστιών σε τρία τεμάχια επί της οδού Βορείου Ηπείρου, σε κοντινή απόσταση από το ΤΕΠΑΚ και ειδικά από τον Β’ Πόλο που θα αναπτυχθεί στην περιοχή. Τα τρία τεμάχια έχουν συνολικό εμβαδό πάνω από 1.500 τετραγωνικά μέτρα και θα «χωρέσουν» εκεί περίπου 80 φοιτητικές εστίες. Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο «Π», δήμος και ΕΤΕΚ είδαν με μεγάλη ικανοποίηση την αθρόα συμμετοχή από αρχιτεκτονικά γραφεία τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού με τις συμμετοχές να ανέρχονται στις 55 συνολικά, καθιστώντας δύσκολο το έργο της επιτροπής αξιολόγησης για να καταλήξει στους νικητές.

Κατά τη χθεσινή ημέρα, η επιτροπή αξιολόγησης που θα αποφασίσει ποιο έργο θα υλοποιηθεί, άνοιξε τους φακέλους συμμετοχών και ξεκίνησε τη διαδικασία καταγραφής τους. Ο προγραμματισμός της επιτροπής είναι όπως συναντηθεί ακόμα τουλάχιστον τέσσερις φορές στις επόμενες δύο βδομάδες προκειμένου να αξιολογήσει τις συμμετοχές και να καταλήξει σε αυτές που ξεχωρίζουν. Από εκεί και πέρα, το επόμενο βήμα θα είναι προφανώς η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και υπογραφεί των συμβολαίων με τον νικητή του διαγωνισμού. Στην επιτροπή αξιολόγησης βρίσκεται ο δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, υπηρεσιακοί του δήμου και εκπρόσωποι της Πολεοδομίας, του ΕΤΕΚ και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού θα δοθούν τρία βραβεία και τρεις έπαινοι. Ο πρώτος νικητής θα λάβει €35.000, ο δεύτερος €25.000 και ο τρίτος €15.000 ενώ τρεις έπαινοι θα λάβουν από €5.000 έκαστος. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 05/12/25.

Χρονοδιάγραμμα τεσσάρων ετών

Σε αυτή τη φάση, οι προτάσεις/έργων έρχονται σε προσχέδια και οι νικητές θα κληθούν να καταθέσουν πλήρως τα αρχιτεκτονικά σχέδια για να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης. Καθοριστικός παράγοντας για το πόσο γρήγορα θα προχωρήσει το έργο είναι το πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την έκδοση της πολεοδομικής και της οικοδομικής άδειας από τον ΕΟΑ. Στον Δήμο Λεμεσού ευελπιστούν ότι λόγω της φύσης του έργου θα υπάρξει και η ανάλογη ευαισθησία για γρήγορη αδειοδότηση.

Στόχος είναι όπως εντός δύο χρόνων ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται και με την πολεοδομική άδεια στο χέρι να προκηρυχθούν οι προσφορές. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από οικείους πόρους του Δήμου Λεμεσού, ενώ σύντομα ο δήμος θα έχει συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως για να μελετηθούν διάφορα έργα για τα οποία μπορεί να λάβει χρηματοδότηση. Το κόστος αναμένεται να φτάσει τα 6.5 εκατομμύρια ευρώ και ο στόχος είναι όπως οι κατασκευαστικές εργασίες ολοκληρωθούν από σήμερα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια.