Τέθηκε σε λειτουργία το νέο site του ΥΠΑΝ για την ενδοσχολική βία και παραβατικότητα

Έχει τεθεί σε λειτουργία ο νέος ιστότοπος για τα θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας, καθώς και η διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος υποστηρίζονται από τον Αύγουστο του 2024 και νομοθετικά, οπόταν και τέθηκε σε ισχύ ο περί της Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμος του 2020 (Ν. 185(Ι) του 2020).

Έκτοτε, σημειώνεται, το ΥΠΑΝ, με συγκεκριμένο και στοχευμένο σχεδιασμό, έχει προωθήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει δημιουργήσει τον εν λόγω ιστότοπο, ο οποίος προσφέρει ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο για όλα τα θέματα που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας, καθώς και στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει το ΥΠΑΝ στην ανακοίνωση του, ο ιστότοπος παρέχει πληροφόρηση μεταξύ άλλων για το Νομοθετικό Πλαίσιο, το Στρατηγικό Σχέδιο του ΥΠΑΝ, τις Εθνικές Στρατηγικές, τα παρεχόμενα προγράμματα επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης προς τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις μαθητές/μαθήτριες, καθώς και τους γονείς.

Επιπλέον, προστίθεται, στον ιστότοπο είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική τους έκδοση Οδηγοί προς τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις πολιτικές, τις εγκυκλίους και τα πρωτόκολλα του ΥΠΑΝ για τα θέματα βίας και παραβατικότητας.

Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΝ στον ακόλουθο σύνδεσμο ΕΔΩ.