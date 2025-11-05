Αρχιεπίσκοπος: «Φωτογράφισε» ιδιωτικά συμφέροντα πίσω από τις αντιδράσεις για το παράρτημα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος έκανε λόγο για ιδιωτικά συμφέροντα που ενοχλούνται από τη λειτουργία παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ανέφερε ότι ορισμένες υπηρεσίες ζητούσαν, όπως είπε, ποσά της τάξης των εκατομμυρίων για να προχωρήσει η σχετική αίτηση, χαρακτηρίζοντας αυτή τη στάση απαράδεκτη.

Διευκρίνισε πως η στάση αυτή μεταβλήθηκε κατόπιν παρεμβάσεων.

Για τις εκλογές νέου Μητροπολίτη Πάφου, σημείωσε ότι οι διαδικασίες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Πρόσθεσε πως αναμένεται η επιστροφή στην Κύπρο του τέως Μητροπολίτη Πάφου, Τυχικού, ο οποίος οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του μετά και την απόφαση της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Τόνισε πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για το πότε θα επιστρέψει.