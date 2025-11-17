Οργανωμένοι γονείς για στάση εργασίας καθηγητών: Αδύνατο για τους 48.000 μαθητές να μεταβούν στα σχολεία στις 11:00

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να μην προσέλθουν οι μαθητές στα σχολεία την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, λόγω της τρίωρης στάσης εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ.

Η Συνομοσπονδία, σε ανακοίνωση της, αναφέρει ότι είναι πρακτικά αδύνατο για τους 48.000 μαθητές να μεταβούν στα σχολεία στις 11:00 π.μ., καθώς περισσότεροι από τους μισούς μετακινούνται με σχολικά λεωφορεία και 96.000 γονείς δεν μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους για να τους μεταφέρουν. Προειδοποιεί για προβλήματα δυσλειτουργίας και άνισης μεταχείρισης και καλεί το Υπουργείο να λάβει σχετική απόφαση.

Παράλληλα, αναγνωρίζει το δικαίωμα στην στάση εργασίας, αλλά υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να πλήττεται το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση, εκφράζοντας την ελπίδα για θετική κατάληξη στις συζητήσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.