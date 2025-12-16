Νέες καθυστερήσεις στην εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία - Ψάχνουν ηλεκτρολόγους αλλά δεν βρίσκουν

Η έλλειψη ηλεκτρολόγων, οι περιοριστικοί όροι συμμετοχής στις συμβάσεις και το στενό ωράριο εργασιών στα σχολεία συνθέτουν ένα σκηνικό που επιβραδύνει την εγκατάσταση κλιματιστικών στις σχολικές μονάδες. Παρά το γεγονός ότι το έργο παρουσιάστηκε ως άμεση απάντηση στις ακραίες θερμοκρασίες, στην πράξη προσκρούει σε διαδικαστικά και πρακτικά εμπόδια, τα οποία προκαλούν νέες καθυστερήσεις και δημιουργούν αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα της υλοποίησής του.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου, Γιώργος Κυριάκου, επισημαίνει ότι «δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι στην αγορά για να καλυφθούν οι ανάγκες», προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον από πλευράς εταιρειών είναι περιορισμένο. Όπως αναφέρει, ελάχιστες εταιρείες εκδήλωσαν εξαρχής ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής προσφορών, ενώ ακόμη και όσες έχουν εμπλακεί εντοπίζουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν.

Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι το ωράριο εργασίας. Η εγκατάσταση των κλιματιστικών μπορεί να γίνεται μόνο απογευματινές ώρες, καθώς τα σχολεία λειτουργούν κανονικά το πρωί. Αυτό περιορίζει το χρονικό παράθυρο εργασιών μεταξύ 2 και 6 το απόγευμα. «Ζητήσαμε το 6 να γίνει 8 για να μπορεί να προχωρά η δουλειά», εξήγησε, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι τα περισσότερα σχολεία είναι παλιά κτήρια, όπου η εγκατάσταση δεν περιορίζεται απλώς στο να «βιδωθούν» τα κλιματιστικά αλλά απαιτεί χρονοβόρες ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε τέσσερις ώρες.

Πρόσθετο εμπόδιο αποτελούν και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές. Όπως αναφέρει, οι εργολήπτες μπορεί να ολοκληρώσουν ένα έργο σήμερα και να πληρωθούν μετά από έξι μήνες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταξύ υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών. Παράλληλα, ο κ. Κυριάκου ζητά να δοθούν κίνητρα στους ηλεκτρολόγους, επισημαίνοντας ότι οι υφιστάμενοι όροι συμμετοχής αποκλείουν πολλές μικρομεσαίες εταιρείες. Συγκεκριμένα, το Γενικό Λογιστήριο θέτει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή σε τρία έργα συνολικής αξίας 200 χιλιάδων ευρώ και ένα έργο τουλάχιστον 100 χιλιάδων ευρώ, όρο που, όπως λέει, αφήνει εκτός εταιρείες με 5–7 ηλεκτρολόγους.

Αλλαγές στις συμβάσεις

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σχολικών Εφορειών, Νίκος Μεγάλεμος, σημειώνει ότι το πρόβλημα είναι κυρίως διαδικαστικό και εκφράζει την εκτίμηση ότι θα επιλυθεί αρχές του 2026, μετά τις γιορτές. Όπως αναφέρει, προγραμματίζονται αλλαγές στις πρόνοιες των συμβάσεων, ώστε το όριο των 200 χιλιάδων ευρώ να μειωθεί στις 100 χιλιάδες, με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των εταιρειών που μπορούν να συμμετέχουν.

Ο ίδιος εκτιμά ότι, εφόσον οι αλλαγές εφαρμοστούν έγκαιρα, δεν θα προκύψουν σημαντικές νέες καθυστερήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η εγκατάσταση ήδη προχωρά. Ενδεικτικά αναφέρει ότι στη Λευκωσία σε 18 σχολεία έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν πλήρως κλιματιστικά, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμο τις προηγούμενες ημέρες, όταν σε τέσσερα σχολεία παρουσιάστηκαν προβλήματα στη θέρμανση.