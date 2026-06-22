Ξένια Λοϊζίδου: Τα μικροπλαστικά στις ακτές της Πάφου δεν είναι νέο φαινόμενο , χρόνια προειδοποιούμε

Την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης στις ακτές της Πάφου επισημαίνει με ανάρτησή της η ακτομηχανικός και πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ , Ξένια Λοϊζίδου, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα των μικροπλαστικών δεν είναι πρόσφατο, αλλά καταγράφεται εδώ και χρόνια.

Όπως αναφέρει, η Μεσόγειος Θάλασσα αποτελεί τη θαλάσσια περιοχή με τη μεγαλύτερη πλαστική ρύπανση παγκοσμίως, ενώ το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ πραγματοποιεί από το 2022 συστηματικές μετρήσεις σε δέκα παραλίες της ελεύθερης Κύπρου, τέσσερις φορές τον χρόνο, με ιδίους πόρους.

Σύμφωνα με την ίδια, σε παραλίες της Πάφου έχουν καταγραφεί μέχρι και 4.000 μικροπλαστικά ανά τετραγωνικό μέτρο, με τα σχετικά ευρήματα να έχουν ήδη παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια. Η κ. Λοϊζίδου εκφράζει παράλληλα απορία για την πρόσφατη έντονη δημόσια συζήτηση γύρω από το ζήτημα, σημειώνοντας ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις μικροπλαστικών παρατηρούνται συνήθως κατά τους χειμερινούς μήνες.

Εκτιμά ότι ο πρόσφατος έντονος κυματισμός στην Ανατολική Μεσόγειο πιθανόν να προκάλεσε αυξημένη μεταφορά και απόθεση μικροπλαστικών στις ακτές κατά τη θερινή περίοδο, γεγονός που έκανε το πρόβλημα περισσότερο ορατό στους πολίτες.

Αναφερόμενη στις βασικές πηγές ρύπανσης, η ακτομηχανικός επισημαίνει ότι σημαντικές ποσότητες μικροπλαστικών καταλήγουν στην Κύπρο μέσω της θάλασσας, κυρίως από παράνομες παράκτιες χωματερές και τις εκβολές ποταμών γειτονικών μη ευρωπαϊκών χωρών.

Ωστόσο, τονίζει ότι υπάρχουν και εγχώριες ευθύνες, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε ελέγχους των αγωγών ομβρίων υδάτων που καταλήγουν στη θάλασσα, να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στις μίνι κρουαζιέρες, να δώσουν λύσεις για την ανακύκλωση αλιευτικών εργαλείων και τη διαχείριση γεωργικών πλαστικών, καθώς και να αναστείλουν νέα σκληρά παράκτια έργα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην αλυσίδα κυματοθραυστών στην ακτή Πάφου - Γεροσκήπου, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις διαταράσσουν την παράκτια δυναμική και ευνοούν τη συσσώρευση μικροπλαστικών.

Καταλήγοντας, η κ. Λοϊζίδου υποστηρίζει ότι οι λύσεις για τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης είναι γνωστές και επιστημονικά τεκμηριωμένες εδώ και χρόνια, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν από τις διαπιστώσεις στην εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων.