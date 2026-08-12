40άρια και σήμερα αλλά... βροχές και καταιγίδες από Παρασκευή - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε για σήμερα το τμήμα μετεωρολογίας για υψηλή θερμοκρασία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τη 13:00 το μεσημέρι μέχρι τις 15:30 το απόγευμα.

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Η πρόγνωση του καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Από την Παρασκευή αναμένεται ασταθής αέρια μάζα.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.