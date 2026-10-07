Φινλανδία: Ζητά από την Google να αναστείλει έργα κέντρων δεδομένων

Τα έργα στις πόλεις Μούχος και Καγιάανι, στο βορειοδυτικό τμήμα της Φινλανδίας, περιλαμβάνονται σε επένδυση ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε στη χώρα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση του αμερικανικού ομίλου στην Ευρώπη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά την επίσκεψη του Γαλλικού Πρακτορείου στο Μούχος την περασμένη εβδομάδα, δημοσιογράφος παρατήρησε εκσκαφείς να εργάζονται γύρω από το εργοτάξιο. Το δάσος σε οικόπεδο που απέκτησε η Google είχε ήδη εξαφανιστεί μπροστά από το αγρόκτημα κατοίκου που συνάντησε το πρακτορείο.

Η φινλανδική εποπτική υπηρεσία ζήτησε να ανασταλούν «όλα τα προπαρασκευαστικά μέτρα που ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά το περιβάλλον» στο πλαίσιο των έργων που σχεδιάζονται στο Μούχος και το Καγιάανι.

Η υπηρεσία διερευνά την υπόθεση, καθώς υποψιάζεται ότι η Tuike Finland, η οποία εκπροσωπεί την Google, αποψίλωσε περισσότερα από 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης στο Μούχος χωρίς να προηγηθεί η υποχρεωτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σε περίπτωση που η Tuike Finland δεν συμμορφωθεί με το αίτημα, η εποπτική αρχή «εξετάζει το ενδεχόμενο κίνησης διαδικασίας αναγκαστικών μέτρων».

«Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και αναγνωρίζουμε ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ανταποκριθήκαμε στα δικά μας υψηλά πρότυπα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Google Σοντρ Ρόναντερ σε μήνυμα προς το Γαλλικό Πρακτορείο. «Θα μελετήσουμε τα συμπεράσματα της φινλανδικής υπηρεσίας και θα ακολουθήσουμε τις συστάσεις της», πρόσθεσε.

Ο αμερικανικός όμιλος σχεδιάζει να αναπτύξει αντίστοιχες υποδομές και σε δύο ακόμη πόλεις, τη Βάαλα και τη Χάμινα, όπου ήδη λειτουργεί ένα κέντρο δεδομένων.

Το ψυχρό κλίμα, η σχετικά σταθερή και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται κυρίως από πυρηνική ενέργεια, καθώς και οι μεγάλες δυνατότητες παραγωγής αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας έχουν συμβάλει στην πρόσφατη αύξηση των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων στη Φινλανδία.

Δεκάδες ενεργοβόρα κέντρα κατασκευάζονται σήμερα και πολλά ακόμη σχεδιάζονται, κυρίως από τη Microsoft και το TikTok. Ωστόσο, οι αβεβαιότητες για τις τιμές της ενέργειας, τη δυναμικότητα του δικτύου και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση στη χώρα.

Αίτημα πολιτών που ζητά αυστηρότερους κανόνες για την ενεργειακή χρήση των κέντρων και τις περιβαλλοντικές συνέπειές τους συγκέντρωσε περίπου 84.000 υπογραφές. Αναμένεται να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ