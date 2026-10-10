Ένας νεκρός και ένας τραυματισμένος γύπας (εικόνες) - Προστίθενται σε πέντε περιστατικά θανάτου στο δίκτυο της ΑΗΚ, στην ίδια περιοχή

Τα δύο νέα περιστατικά προστίθενται σε πέντε προηγούμενα περιστατικά θανάτου γυπών, τα οποία έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Κορφής Λεμεσού, σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Συνολικά, έχουν πλέον καταγραφεί επτά περιστατικά με γύπες στην ίδια περιοχή που αφορούν έξι θανάτους και έναν σοβαρό τραυματισμό.

«Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι πάσσαλοι στην πιο πάνω περιοχή, είχαν υποδειχθεί στην ΑΗΚ ως σημεία πολύ υψηλού κινδύνου για την ορνιθοπανίδα από τις αρχές του 2025 και πολύ πριν την καταγραφή της πρώτης απώλειας γύπα. Δηλαδή ο κίνδυνος στο συγκεκριμένο σημείο ήταν γνωστός και είχε επισημανθεί εγκαίρως», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Δυστυχώς», τονίζει η Υπηρεσία, «εκ του αποτελέσματος φαίνεται ξεκάθαρα ότι, η μερική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε από την ΑΗΚ στους πασσάλους με την τοποθέτηση μονωτικού υλικού δεν έχει εξαλείψει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρόλες τις υποδείξεις, ανησυχίες και εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας για τοποθέτηση συγκεκριμένου είδους καλωδίου (πλήρως μονωμένου αγωγού – XLPE) ή υπογειοποίησης του δικτύου ενέργειες που εάν εφαρμόζονταν θα εκμηδένιζαν τον κίνδυνο (σχετικές επιστολές στάλθηκαν στην ΑΗΚ στις 20/3/2026 και 17/10/2025)».

Η Υπηρεσία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό ότι, οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε υφιστάμενα σημεία του δικτύου ηλεκτροδότησης τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως επικίνδυνα και υψηλού κινδύνου για την ορνιθοπανίδα ή τυχόν νέες κατασκευές δικτύου σε τέτοιες περιοχές (περιοχές Natura 2000, δασικές περιοχές, περάσματα διέλευσης πτηνών, σημαντικές περιοχές υψηλού κινδύνου εντός χωροκρατειών των ειδών «υπό απειλή»), θα πρέπει να είναι, έγκαιρες, τεχνικά κατάλληλες, ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές, ώστε να διασφαλίζεται στην πράξη η προστασία των ειδών.

Είναι γι’ αυτό που πάγια θέση της Υπηρεσίας είναι όπως ειδικά σε τέτοιες περιοχές θα πρέπει να γίνεται υπογειοποίηση του νέου δικτύου, αλλά και να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Καταληκτικά σημειώνεται ότι αποδεδειγμένα το δίκτυο ηλεκτροδότησης παγκοσμίως αποτελεί κίνδυνο για την άγρια πανίδα και ειδικά για πολλά είδη άγριων αρπακτικών πτηνών, λόγω προσκρούσεων και ηλεκτροπληξιών που προκαλούνται, κάτι που δυστυχώς έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές και στην Κύπρο.

«Επίσης το δίκτυο ηλεκτροδότησης αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις αιτία πρόκλησης πυρκαγιών με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις στην πανίδα και χλωρίδα του τόπου, και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Κύπρος όπου η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες προκλήσεις. Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας έχει επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη για την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων και υιοθέτησης νέων πολιτικών και πρακτικών, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι πιο πάνω σοβαροί κίνδυνοι που απειλούν την πανίδα, τη χλωρίδα και εν τέλει την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.