Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην τριήμερη καταληκτική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου OliveOilMedNet – Interreg Euro-MED στην Καλαμάτα

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το ΕΒΕ Πάφου εκπροσωπήθηκε από τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ. Στέφανο Χατζηιωάννου, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της τελευταίας συνάντησης των εταίρων του έργου, κατά την οποία έγινε αποτίμηση της πορείας και των αποτελεσμάτων του OliveOilMedNet, καθώς και συζήτηση για τη συνέχιση και αξιοποίηση της συνεργασίας μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η υπογραφή της Συμφωνίας Κεφαλαιοποίησης του OliveOilMedNet (OliveOilMedNet Capitalization Agreement), η οποία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και την περαιτέρω διάδοση, υιοθέτηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε περιφερειακό και μεσογειακό επίπεδο.

Μέσα από τη συμμετοχή του στο OliveOilMedNet, το ΕΒΕ Πάφου συνέβαλε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μεσογειακών περιοχών, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την αξιοποίηση της γνώσης και την ενδυνάμωση των παραγωγικών και επιχειρηματικών οικοσυστημάτων που συνδέονται με τον ελαιοκομικό και ελαιουργικό τομέα, καταλήγει η ανακοίνωση.