Βροχές και σύντομες καταιγίδες αναμένονται σήμερα - Βελτιώνεται από αύριο ο καιρός

Όπως ανέφερε, μέχρι και το Σάββατο στην περιοχή επικρατεί χαμηλή πίεση και αστάθεια, η οποία γίνεται περισσότερο αισθητή σήμερα σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο. Ήδη σημειώνονται μπόρες στο δυτικό μισό του νησιού.

Μέχρι τις 18:00 σήμερα αναμένονται κατά διαστήματα βροχές και σύντομες καταιγίδες, χωρίς ένταση ή μεγάλη διάρκεια, στο εσωτερικό, στο δυτικό μισό και στα βόρεια παράλια.

Απόψε ο καιρός θα βελτιωθεί αρκετά στο εσωτερικό και στις ορεινές περιοχές, όπου δεν αναμένονται φαινόμενα. Στα παράλια παραμένει πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές, οι οποίες, όπως είπε ο κ. Μούσκος, δεν θα είναι «τίποτα το ιδιαίτερο ή το σημαντικό». Αργά τη νύχτα και μέχρι το πρωί ενδέχεται επίσης να σχηματιστεί αραιή ομίχλη σε περιοχές του εσωτερικού.

Αύριο το πρωί μπορεί να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα παράλια. Το απόγευμα αναμένονται βροχές ή σύντομες καταιγίδες στο εσωτερικό, στα ορεινά και στα βόρεια παράλια, με τα φαινόμενα να είναι λιγότερα από ό,τι σήμερα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα και αύριο γύρω στους 26°C. Για το εσωτερικό, η τιμή αυτή είναι 3°C χαμηλότερη από τη μέση, ενώ στα παράλια, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, βρίσκεται κοντά στη μέση τιμή των 27°C. Σύμφωνα με τον κ. Μούσκο, η θερμοκρασία θα παραμείνει γύρω στους 26°C έως και τη Δευτέρα.

Το Σάββατο αναμένονται μεμονωμένες βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τη νύχτα τα τοπικά φαινόμενα θα είναι περισσότερα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα δεν αναμένονται φαινόμενα. Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με διαστήματα αυξημένης νέφωσης. Μέχρι στιγμής, δεν διαφαίνεται κάτι σημαντικό για την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον έως την Τετάρτη, εκτός αν υπάρξει σημαντική αλλαγή.

«Ουσιαστικά, από αύριο θα είναι σημαντική η βελτίωση του καιρού», ανέφερε ο κ. Μούσκος, προσθέτοντας ότι «σήμερα δεν έχουμε ιδιαίτερα φαινόμενα».

Πηγή: ΚΥΠΕ