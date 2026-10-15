Terra Cypria: Σε κίνδυνο η μεσογειακή φώκια στις Θαλασσινές Σπηλιές Αγίας Νάπας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος, ο παγκόσμιος πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας υπολογίζεται σε περίπου 1.000 άτομα, εκ των οποίων τα μισά ζουν στη θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας. Στην Κύπρο εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 20 με 22 άτομα, σύμφωνα με εκτίμηση του 2025.

Το Terra Cypria αναφέρει ότι οι Θαλασσινές Σπηλιές Αγίας Νάπας στο Κάβο Γκρέκο αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα του είδους και φιλοξενούν έναν από τους μεγαλύτερους υποπληθυσμούς του στην Κύπρο. Ωστόσο, η απαγόρευση διέλευσης και αγκυροβόλησης σκαφών ή άλλων πλωτών μέσων ισχύει μόνο από την 1η Νοεμβρίου έως και τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

Κατά την επίσκεψή του στην περιοχή τον Οκτώβριο, το ίδρυμα διαπίστωσε σημαντικές πιέσεις και απειλές από ανθρώπινες δραστηριότητες, με αρνητικές επιπτώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται η διέλευση και αγκυροβόληση σκαφών αναψυχής, η ανθρώπινη παρενόχληση, η είσοδος στις θαλάσσιες σπηλιές, η πρόσβαση στη θαλάσσια αψίδα που δεσπόζει στην περιοχή, η παράνομη αλιεία και η δόμηση κατά μήκος της παράκτιας ζώνης.

Το Terra Cypria χαιρετίζει την επίσημη πρόταση που υπέβαλε το Υπουργείο Γεωργίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ένταξη της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής (ΘΠΠ) Θαλασσινές Σπηλιές Αγίας Νάπας στον Κατάλογο Περιοχών Περιβαλλοντικής Σημασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω επέκτασης της περιοχής Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης Κάβο Γκρέκο.

Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει το ισχύον Διάταγμα περί Απαγόρευσης της Αλιείας και της Διέλευσης Σκαφών στη ΘΠΠ Θαλασσινές Σπηλιές Αγίας Νάπας (ΚΔΠ 46/2023), ώστε οι πρόνοιές του να ευθυγραμμιστούν με εκείνες των σχετικών διαταγμάτων για όλες τις υπόλοιπες ΘΠΠ.

Πηγή: ΚΥΠΕ